Torta con pasta sfoglia prosciutto e mozzarella, ricetta veloce di antipasto sfizioso

Con questa ricetta delle torta con pasta sfoglia prosciutto e mozzarella potete sfornare uno stuzzichino super veloce e sfizioso.

Bastano pochi ingredienti e pochi minuti per portare in tavola una deliziosa torta salata facilissima da preparare. Appena la porterete in tavola finirà in un attimo perché è gustosa e una fetta tira l’altra!

Preparare la torta salata di pasta sfoglia con prosciutto e mozzarella è la soluzione perfetta se state cercando una ricetta salvacena appetitosa. Andiamo subito a vedere il procedimento passo dopo passo.

La ricetta della torta di pasta sfoglia con prosciutto e mozzarella

Per fare la torta salata di pasta sfoglia con il prosciutto e la mozzarella potete usare anche gli avanzi che avete in frigo, quindi potete sostituire il prosciutto con altri salumi, o usare i cubettini al posto delle fette. Anche la mozzarella può essere sostituita da altri tipi di formaggio filante come provola, scamorza, emmental, ecc.

Se la mozzarella che avete comprato è molto umida vi suggeriamo di lasciarla sgocciolare dal siero per un’oretta, ponendola in un colino all’interno del frigo. Ed ora vediamo come preparare questo delizioso antipasto facilissimo e veloce.

Ingredienti

due rotoli di pasta sfoglia rettangolare

150 grammi di prosciutto cotto

250 gr di mozzarella

1 uovo

un pizzico di sale

semi di sesamo qb

semi di papavero qb

Procedimento

Come si prepara la torta salata di pasta sfoglia con prosciutto e mozzarella. Prima di tutto srotolate uno dei due rotoli di pasta sfoglia e bucatelo con i rebbi di una forchetta, in questo modo non si gonfierà durante la cottura. Prendete una leccarda e posizionate la sfoglia bucherellata posta sopra ad un foglio di carta forno, va benissimo anche quello con il quale è venduto il rotolo. A questo punto sistemate le fette di prosciutto cotto su tutta la superficie, evitando di coprire i bordi per almeno un paio di centimetri. Tagliate la mozzarella a fettine e asciugatele con della carta assorbente da cucina. Se usate la mozzarella per pizza non ci sarà bisogno di questo passaggio perché in genere non è tanto umida. Adagiate le fette di mozzarella sopra al prosciutto. Ora srotolate il secondo rotolo di pasta sfoglia coprendo il precedente e premendo lungo i bordi per sigillarli. In una ciotola sbattete l’uovo con un pizzico di sale, spennellate con questo tutta la superficie della torta salata. Con un coltello affilato praticate dei tagli così dopo sarà più facile prendere le porzioni. Cospargete sulla superficie i semi di sesamo e i semi di papavero. Infine trasferite la leccarda nel forno già caldo a 190 gradi e cuocete per circa venti minuti, fino a perfetta doratura.

La chef consiglia di portare in tavola questa deliziosa torta salata quando decidete di preparare un aperitivo in casa con i vostri amici, sarà molto gradita dai tutti gli ospiti.