Dolci veloci, le migliori ricette per dessert golosi pronti in pochi minuti

Volete delle idee e soprattutto delle ricette di dolci veloci facili da fare e pronti in un batter di ciglia? Ecco i migliori da provare subito.

A volte non c’è abbastanza tempo da dedicare alla preparazione del dessert, ma non volete lasciare il menu sguarnito della pietanza che in genere conclude il pasto… Che figura ci fareste con i vostri ospiti? Può capitare, non c’è da meravigliarsi.

Però avete ragione, non si può terminare un menu degno di essere chiamato tale senza una pietanza dolce. Allora si può sempre correre ai ripari e preparare una delle nostre ricette dolci veloci e golosi, proprio come quelli che vi suggeriamo di seguito.

Le migliori ricette dolci veloci da preparare in un baleno

I dolci veloci sono perfetti per portare in tavola delle golosità che piacciono a tutti e che hanno il vantaggio di poter essere preparate in pochi minuti. Infatti si tratta di ricette che prevedono un procedimento molto breve e con pochi passaggi, una mescolata, una frullata, e il gioco è fatto!

Ad esempio, se volete gustare e far gustare ai vostri ospiti una torta in tazza deliziosa e sorprendente non dovete fare altro che andare a scoprire le ricette di mug cake che abbiamo selezionato per voi.

Queste golosissime piccole tortine si preparano davvero in pochi minuti e riescono a soddisfare anche il palato dei più esigenti tra i vostri ospiti. Ma soprattutto, piccolo particolare molto rilevante, anche la cottura è super rapida! Sono davvero i dolci veloci più furbi di sempre!

Poi per chi ama i dolci al cucchiaio cremosi e freschi suggeriamo di seguire la ricetta della cheesecake nel bicchiere, uno dei dolci veloci a cui nessuno può resistere. Ovviamente in questo caso questo dessert è senza cottura, ma ha mucho sabor! Quindi anche se una volta tanto fate uno strappo alla regola delle dieta, non temete, ne sarà valsa la pena!

Infine tra i dolci veloci più buoni da provare subito non possiamo in nessun modo dimenticare questo, che è uno dei più dessert più buoni in assoluto, una delizia ottima da gustare in qualsiasi occasione. Non è un caso se piace a tutti i golosi di ogni età, perché è il dolce che coccola con la sua bontà genuina e il sapore di frutta…

Stiamo parlando del tiramisù con le fragole, che non ha proprio bisogno di presentazioni, bisogna solo andare subito in cucina a prepararlo in questo preciso istante, non siete d’accordo?