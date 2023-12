Tiramisù con le fragole, ricetta senza uova ultra golosa

Ecco una semplice ricetta del tiramisù con le fragole per gustare un delizioso dessert al cucchiaio molto goloso e profumato.

Il tiramisù con le fragole è uno di quei dolci a cui nessuno può resistere. Sarà per il profumo delle fragole o forse sarà per la consistenza cremosa della panna montata con il mascarpone, ma ogni volta che porterete in tavola questo dolce siate certe che gli ospiti vi chiederanno il bis!

Per realizzare questo delizioso dessert al cucchiaio vi proponiamo una ricetta veloce e facile da preparare. In particolare, questo tiramisù con le fragole non è solo ultra goloso, ma ha pure il vantaggio di essere senza uova, quindi lo potete offrire anche alle vostre amiche in dolce attesa, in tutta sicurezza.

La ricetta del tiramisù con le fragole

Andiamo di seguito a scoprire come realizzare il tiramisù con le fragole, la lista degli ingredienti è abbastanza corta, e la preparazione non presenta alcun passaggio difficile, in pochi minuti potrete completare il dolce per poi farlo riposare in frigo fino al momento di servirlo in tavola.

Se già conoscete la ricetta del tiramisù classico potete essere un poco avvantaggiate. Ma anche se siete alla vostra prima volta, non dovete temere, la ricetta che vi proponiamo è talmente semplice che sarete in grado di farla alla perfezione

Ingredienti

500 gr di fragole

La scorza grattugiata di un limone

70 gr di zucchero

2 bicchieri di latte

100 gr di latte condensato

250 gr di panna liquida fresca

250 gr di mascarpone

400 gr di savoiardi

Procedimento

Ecco come si prepara il tiramisù con le fragole. Prima di tutto lavate bene le fragole e asciugatele, mettetene quattro da parte. Alle altre eliminate il picciolo e tagliatele a fettine, facendole cadere in una ciotola. Unite lo zucchero e mescolate, mettete da parte. Ora montate la panna liquida usando lo sbattitore elettrico, quando è ben ferma aggiungete il mascarpone e il latte condensato, continuando a usare le fruste in movimento per amalgamare gli ingredienti. Grattugiate la scorza di limone e aggiungetela alla crema di panna. A questo punto mettete in un piatto il latte, unite anche il liquido formato dalle fragole. Prendete i savoiardi, inzuppateli nella miscela di latte e succo di fragole, disponeteli in una pirofila sul fondo della quale avrete spalmato un po’ di crema di panna. Appena finito il primo strato versate sui savoiardi la metà delle fragole tagliate con il loro succo, quindi coprite con della crema di panna. Sistemate un altro strato di savoiardi inzuppati nel latte e di nuovo coprite con le restanti fragole e la crema di panna. Decorate il tiramisù con le fragole intere, tagliate a fettine e sistemate in modo ordinato sulla superficie. Coprite con pellicola e conservate in frigo a riposare per un paio di ore prima di gustare.

La chef consiglia di decorare il dolce con qualche fogliolina di menta fresca. E per una variante più leggera potete sostituire il mascarpone con la ricotta.