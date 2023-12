Tiramisù ricette sfiziose, dal classico a quelle con la frutta

Le ricette sfiziose per fare il tiramisù classico o le varianti con la frutta per gustare un dolce al cucchiaio che non passa mai di moda.

Tiramisù classico: la ricetta e le varianti più famose. Un dessert gradito da grandi e piccini, una vera delizia del palato a base di ingredienti semplici e genuini. Questo dolce tipico italiano non conosce crisi, è sempre il dessert più amato a cui nessuno sa dire di no.

Tre ricette sfiziose di tiramisù

Insomma, il tiramisù piace da impazzire sia nella versione classica a base di savoiardi, caffè e uova, che nelle sue molteplici varianti. Di seguito vediamo tre ricette gustose del dolce più amato dagli italiani… e non solo!

Ricetta Tiramisù classico

Ingredienti (dosi per 6 persone)

400 gr di savoiardi

5 uova

250 gr di zucchero

500 gr si mascarpone

1 bicchierino di marsala

caffè per inzuppare i savoiardi

cacao amaro

Preparazione

Iniziamo la ricetta del tiramisù classico preparando il caffè, due caffettiere da 3 possono bastare o in alternativa potete farne una e poi diluirlo con un po’ d’acqua. Mettete il caffè in una ciotola e lasciatelo raffreddare. Separate i tuorli dagli albumi, con la frusta elettrica sbattete i tuorli con lo zucchero per almeno 5 minuti, fino ad avere una crema densa, aggiungete il mascarpone a cucchiaiate e mescolate con un cucchiaio di legno dal basso verso l’alto per non far smontare le uova, date qualche giro con lo sbattitore elettrico giusto per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Aggiungete il liquore, la ricetta classica lo prevede ma non è indispensabile, il tiramisù è buonissimo anche senza. In una ciotola a parte montate a neve fermissima gli albumi e poi incorporateli alla crema di mascarpone mescolando delicatamente sempre dal basso verso l’alto con il cucchiaio di legno. Prendete una teglia, preferibilmente rettangolare, così è più facile creare uno strato uniforme di savoiardi, bagnate appena i savoiardi nel caffè tiepido e fate il primo strato, poi fate uno strato di crema di mascarpone e poi di nuovo i savoiardi, procedete così fino ad esaurimento degli ingredienti. Ovviamente dovete completare con uno strato di crema abbondante, spolverizzate con il cacao amaro, coprite con la carta di alluminio e lasciate riposare in frigorifero per almeno tre ore.

Il cacao amaro potete sostituirlo con il cioccolato fondente grattugiato e in ogni caso potete aggiungere anche mezzo cucchiaino di caffè setacciato. Se il tiramisù è per i bambini, o comunque lo mangeranno anche loro, vi consigliamo di zuccherare il caffè, così non gli risulterà troppo amaro.

Ricetta Tiramisù alle fragole e pavesini

Ingredienti (dosi per 6-7 persone)

400 gr di fragole

1 confezione di Pavesini

400 gr di mascarpone

5 cucchiai di zucchero

4 uova

1 tazzina scarsa di acqua

il succo di mezzo limone

Preparazione

Iniziate dalle fragole tagliandole a pezzettini, quindi sistematele in un contenitore e conditele con il limone, 2 cucchiai di zucchero e l’acqua fredda. Lasciatele riposare e preparate, nel frattempo, la crema al mascarpone, lavorando i tuorli con il resto dello zucchero e unendovi subito dopo il mascarpone. Montate a neve gli albumi aggiungendo un pizzico di sale, quindi uniteli alla crema di mascarpone, mescolando dal basso verso l’alto. Frullate le restanti fragole insieme al succo di quelle preparate in precedenza, quindi immergetevi man mano i pavesini da entrambi i lati. Create un primo strato di pavesini inzuppati in una pirofila, aggiungetevi sopra le fragole tagliate a pezzettini, poi uno strato di crema. Procedete alla stessa maniera fino ad esaurimento dei pavesini. Ecco pronto il tiramisù alle fragole, ora basterà lasciarlo in frigo per circa 2 ore e servirlo!

Se volete una variante golosa ma senza uova provate la ricetta del tiramisù con le fragole con crema di panna e savoiardi.



Tiramisù al limoncello

Ingredienti

Succo di 1 limone

250 ml di acqua

120 gr di zucchero

4 tuorli

260 gr di mascarpone

60 ml di limoncello

200 ml di panna montata

savoiardi

2,5 gr di gelatina in fogli

Preparazione

Innanzitutto mettete a bollire l’acqua in un pentolino, aggiungendo il succo di limone e 40 gr di zucchero. Lasciate sul fuoco per circa 2 minuti. Nel frattempo montate i tuorli con 80 gr di zucchero e unitevi il mascarpone. Ammorbidite la gelatina in acqua fredda, strizzatela e scioglietela in un composto a base di limoncello e panna montata a neve ferma. Quindi aggiungete il composto ottenuto nella crema di tuorli e mascarpone preparata in precedenza. Prendete una pirofila e versatevi uno strato di crema sul fondo, aggiungete uno strato di savoiardi, che avrete intinto nello sciroppo al limoncello, quindi versate un altro strato di crema e così via fino alla fine. Lasciate riposare il tiramisù in frigo per circa 5 ore e poi servite.

Ed ora non avete che l’imbarazzo della scelta per preparare queste ricette sfiziose di tiramisù. Noi vi auguriamo buon appetito!