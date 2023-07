Cheesecake nel bicchiere: il dolce fresco, veloce e goloso a cui è difficile resistere

La Cheesecake è un dolce fresco e golosissimo perfetto in estate. Ecco come preparare la versione al bicchiere: resistere è impossibile.

Con il caldo che si fa sentire prepotente, anche in fatto di cibo tendiamo a preferire qualcosa di fresco e gustoso, che ci tiri “su”. I dolci, ovviamente, non possono mancare per concederci una coccola di tanto in tanto. In questo periodo dell’anno, gelati e sorbetti la fanno da padroni, ma questo non significa che siano le uniche delizie che possiamo assaporare per dessert o per uno spuntino pomeridiano.

La Cheesecake è un capolavoro di bontà e la versione nel bicchiere è semplicissima e si realizza in poche mosse: resistere è impossibile. Un po’ come il tiramisù, di cui troviamo la variante nei tipici “barattolini”, anche questo dolce può essere realizzano in mono porzione in pochi passaggi. La cosa bella è che ci ruberà giusto una decina di minuti. Il suo sapore eccezionale conquisterà chiunque, grandi e piccini.

Non si resiste alla Cheesecake nel bicchiere: come si prepara questa delizia

Senza cottura, ovviamente, e in estate non potremmo chiedere di meglio. Sono necessari solo pochissimi ingredienti e nessuno strumento particolare tranne un semplice frullino. Una volta provata questa ricetta di sicuro, per il resto della bella stagione, sarà tra le nostre preferite.

Ingredienti:

200 grammi di biscotti secchi;

80 grammi di burro;

160 grammi di formaggio spalmabile a scelta;

220 ml di panna per dolci da montare;

2 cucchiai di zucchero a velo;

Topping al cioccolato o nel gusto che preferiamo;

Granelle varie.

Per prima cosa andiamo a tritare i biscotti per ottenere una polvere fine. Intanto sciogliamo il burro a bagnomaria e lasciamo che si raffreddi del tutto. Uniamo i due composti, amalgamando e andiamo a distribuirlo sul fondo dei nostri bicchieri. Sarà la base croccante che ci solleticherà il palato.

A parte riversiamo la panna per dolci sul formaggio spalmabile che abbiamo scelto e iniziamo a lavorare col frullino fino ad ottenere una crema omogenea. Uniamo lo zucchero a velo e usiamo il composto per riempire i bicchieri. Possiamo anche alternare un altro stato di croccante biscotto, se di nostro gusto.

Lasciamo riposare i barattolini in frigo per una decina di minuti, anche un quarto d’ora, prima di decorare con il topping che abbiamo scelto e spolverare con le granelle che preferiamo. Una fresca e irresistibile delizia pronta in un lampo e adatta a tutta la famiglia. Consiglio extra: possiamo arricchire i bicchieri come preferiamo, con frutta fresca o secca, glasse, sciroppi e tanto altro.