Mug cake: il dolce last minute facile e veloce da preparare

Abbiamo ospiti inaspettati oppure vogliamo coccolarci o semplicemente siamo delle frane coi dolci: in tutti e tre i casi, se abbiamo bisogno o voglia di un dessert last minute, la risposta è mug cake.

Si tratta di un’invenzione americana davvero salva-tempo e anti-spreco: si tratta di una torta monoporzione preparata con pochi ingredienti e cotta nel microonde. Gli ingredienti vanno inseriti in una tazza alta (mug in inglese), dove poi verrà consumata. L’effetto è molto carino e divertente, perfetto anche per una merenda o per colazione.

Ve ne avevamo già svelate tre, ora scopriamone altrettante super golose, perfette anche per Natale. Tutti le ricette sono pensate per una tazza.

Lemon mug cake

Per creare il perfetto tortino di limone prima imburrate bene la tazza, scegliendone una dai bordi abbastanza alti. Inserite 0,75 etti di farina, un cucchiaino di lievit per dolci e 30 grammi di zucchero. Dopo aver mescolato bene, inserite un cucchiaio di olio di semi, un cucchiaio di latte, un uovo intero, 2 cucchiai di succo di limone e la scorza di un limone. Quando il composto è omogeneo, cuocere per 1 minuti a 800 W. Dopo aver atteso una ventina di secondi, ricuocere a 1 minuto e 20 alla stessa potenza.

Lasciate raffreddare, una spolverata di zucchero a velo e il gioco è fatto!

Tortino super light

Sempre con l’accortezza di scegliere un mug abbastanza alto, prepariamo tortino perfetto per chi è a dieta e non vuole rinunciare al dolce.

Mescoliamo 40 grammi di farina integrale a 60 di albume o un uovo intero. A questo punto inseriamo 30 ml di latte vegetale, quindi un cucchiaino di lievito. Adesso tocca a 30 grammi di cacao amaro in polvere. Questa versione dietetica del mug cake può essere addolcita con la stevia, altrimenti inserire qualche goccia di cioccolato. In questo caso, basterà un minuto nel forno a microonde perché sia pronto.

Cocco in polvere o qualche mandorla una volta raffreddato e il diet mug cake è pronto.

Christmas mug cake

Per l’opzione natalizia, abbiamo scelto questa gustosa ricetta di Semplicemente Cucinando davvero d’effetto.

Mescolare in un recipiente un cucchiaio di semola di grano duro, 2 di farina 00, 2 di zucchero di canna, una spolverata di cannella, un po’ di zenzero fresco, una buccia di limone grattugiato, un pizzico di sale. A parte, sbattere l’uovo con un goccio di rum.

Amalgamare tutti gli ingredienti con l’estratto di cannella e un pochino di latte, quindi versare nella mug. 2 minuti nel microonde al massimo della potenza e il profumo del Natale è servito!