Non che abbiano sostituito in toto i film e le pellicole cinematografiche nella considerazione delle persone, ma ormai le serie tv rappresentano l’attrazione maggiore per i produttori che mettono soldi per dare vita a nuove stagioni, nuove serie, ma anche per milioni di fruitori in tutto il mondo, che hanno trovato nelle piattaforme tipo Netflix o Prime una seconda casa in cui muoversi alla ricerca di titoli diversi e accattivanti.

Come negli anni 60, 70, 80 e anche 90 le mode dei giovani venivano influenzate dai protagonisti della musica rock e dagli attori di Hollywood, dall’inizio degli anni 2000 queste tendenze stanno diventando sempre più appannaggio delle star delle serie tv. Tanto per citare un esempio su tutti: quante volte vi siete imbattuti con un tizio indossare la maglia di Walter White, protagonista di Breaking Bad (uno straordinario Bryan Cranston).

Oggi, in questo 2023, i titoli di riferimento da cui attingere sono diversi, tra cui molte serie in uscita, ma abbiamo già la certezza che reciteranno un ruolo non indifferente negli outfit di donne e uomini. Sia nella quotidianità, sia nelle occasioni più ricercate.

Le serie tv che fanno la moda

Come le serie tv hanno cambiato il nostro modo di vestirci – Foto Pinterest/ people.com

Almeno otto serie tv del nuovo anno fungeranno da muse ispiratrici per le case di moda del globo. A cominciare dalle sofisticate soluzioni di “Emily in Paris” che fa tendenza anche per il look con i suoi capelli ondulati, passando per i pizzi e il classico di “Bridgerton” (ambientato nell’800), lo stile inconfondibile di “The Crown” sulla vicenda della principessa Diana, la sempreverde sensualità di Carrie Bradshaw di Sex and The City nel sequel “And just like that”. E ancora, “The white lotus”, “Pamela, a love story” (sulle tormentate vicende di Pamela Anderson e Tommy Lee), la sorprendente “Wednesday” (la famosa Mercoledì della Famiglia Addams), “Yellowjackets” and “Stranger things“.

Non esisterà uno stile unico, ma sicuramente vedremo tanta fantasia e ricercatezza nella moda del 2023, ispirata ad 8 serie tv che hanno già fatto la storia di quest’anno.