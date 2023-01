Il 2023 sarà un anno televisivo intenso, in cui non mancheranno tante novità in cui si verseranno anche lacrime, si diranno addio a trame e personaggi che ci hanno accompagnati negli anni. Da Disney+ a Netflix, passando per Prime Video e Apple TV+, senza dimenticare Sky e Now: ogni piattaforma propone titoli interessanti. Ecco quali sono quelli che attendiamo per il prossimo anno.

Le serie più attese

Serie tv in uscita nel 2023: le più attese – Foto Pinterest/ stuttgarter-nachrichten.de

L’anno nuovo verrà inaugurato con “La vita bugiarda degli adulti”, su Netflix dal 4 gennaio, tratto dal romanzo di Elena Ferrante con Valeria Golino e l’esordiente Giordana Marengo.

Senza dubbio tra i titoli più attesi del 2023 “The Last of Us“, dal 16 gennaio su Sky, la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey, basata sull’omonimo e amatissimo videogioco per Playstation. La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Protagonisti sono un sopravvissuto, Joel (Pascal), che viene viene incaricato di far evadere la giovane Ellie (Ramsey) da una zona di quarantena. Li attende un viaggio pericoloso e brutale attraverso gli Stati Uniti, in cui per sopravvivere dovranno fidarsi e appoggiarsi l’uno all’altra.

Altra attesissima serie tv tratta da un videogame è “Fallout”, diretta e prodotta da Jonathan Nolan (“Westworld”, “The Peripheral”). Le prime voci dicono che sarà ispirata al gioco e ambientata nel suo mondo, ma con una trama creata ad hoc per la tv. Il game è ambientato nel XXII secolo, all’indomani di una catastrofe nucleare che ha devastato il pianeta e da cui in pochi sono sopravvissuti. Ancora non si conosce la data di messa in onda.

Tanti gli attesi ritorni, dalle terze stagioni di “Bridgerton” e “Lupin”, passando per la seconda di “Yellowjackets”, “Loki” e “Tenebre e Ossa”, ma anche la quarta di “Succession” In alcuni casi si tratta della stagione finale: da “Ted Lasso” a “The Crown” e “La fantastica Signora Maisel”.

Su Netflix arriverà la seconda serie di Zerocalcare “Questo mondo non mi renderà cattivo”, di cui si sa ancora poco-nulla, mentre su Apple TV+ lo stesso gruppo di lavoro di “Ted Lasso” tornerà con una nuova commedia seriale, “Shrinking”, con Jason Segel.

Su Paramount+ vedremo “George & Tammy”, con Jessica Chastain e Michael Shannon, sulla storia romantica tra i musicisti country George Jones e Tammy Wynette, mentre su Sky non potremo perdere “Funny Girl”, commedia con Gemma Arterton tratta dall’omonimo romanzo di Nick Hornby.