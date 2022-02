Come decorare la tavola di Pasqua: idee creative ed originali

Se vi state chiedendo come decorare la tavola di Pasqua, ecco per voi tante idee originali che lasceranno senza parole i vostri ospiti. Prima di tutto va premesso che i colori di questa festa devono essere tenui: scegliete quindi tonalità pastello da mescolare tra loro o proponete un decoro monocromatico sempre molto

Con il fai da te poi potrete realizzare una tavola davvero da favola, risparmiando anche molti soldi: creare un centrotavola con fiori e uova, che a Pasqua non possono mancare, non sarà difficile. Vediamo insieme la mise en place più raffinata e fantasiosa per il vostro pranzo pasquale.

Stoviglie per la tavola di Pasqua: minimali ed eleganti

La prima cosa a cui pensare saranno certamente le stoviglie da usare e in base al loro colore e stile dovrete poi decidere le altre decorazioni pasquali.

Il consiglio è quello di stare sul neutro: con dei piatti bianchi, bicchieri di cristallo e posate in argento potrete creare una tavola elegantissima con piccole decorazioni. Se invece amate il colore, via libera ad un mix di tonalità tipiche del periodo: lilla, azzurro pastello, giallo e verde menta.

Centrotavola pasquale chic e divertente

Per quanto riguarda il centrotavola non avrete che l’imbarazzo della scelta. Ricordate solo che per la Pasqua non possono mancare le uova decorate: divertitevi a creare delle uova sode che poi colorerete semplicemente immergendole in acqua e colorante alimentare.

Vi basterà poi una ciotola in vetro trasparente e dei fiori per creare una composizione semplice ma chic. Se non amate i fiori recisi potrete utilizzare dei piccoli vasetti di giacinti o bulbi colorati.

Per un centrotavola davvero coreografico invece vi servirà un vaso molto alto e un ramo secco sottile da dipingere di bianco. Ora potrete creare il vostro albero di Pasqua semplicemente appendendo delle uova colorate e fiocchi realizzati con il nastro di raso. Si tratta di decorazioni perfette anche per un buffet raffinato, su cui disporre le vostre migliori ricette, dagli sfiziosissimi antipasti pasquali agli immancabili dessert.

Segnaposto di Pasqua fai da te

Cercate un’idea semplice ma di impatto per i segnaposto? Che ne dite di acquistare delle piccole carote, ovviamente vere, con le foglie verdi da posizionare su ogni piatto? Il tocco in più sarà quello di legare su ogni carota un piccolo nastrino con la targhetta con il nome del vostro ospite.

In alternativa potrete rompere in due parti un uovo conservando però il guscio che userete come piccolo vasetto in cui sistemare dei fiorellini: un’idea davvero raffinata ma adatta solo a chi ha un po’ di manualità! Come potete vedere le possibilità sono infinite: con il fai da te poi, la soddisfazione per i complimenti dei vostri ospiti sarà ancora più grande!