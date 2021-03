La Pasqua si avvicina ed oggi vogliamo vedere con voi le decorazioni pasquali più belle per la vostra casa, per dare un tocco chic ad ogni ambiente. Protagonisti indiscussi della Pasqua sono i colori pastello e le uova: anche casa vostra potrà trasformarsi in un luogo incantato per grandi e piccini, con decorazioni che potrete realizzare con le vostre mani. Cominciate subito a pensarci: proprio come accade per Natale, anche a Pasqua la casa sarà più bella con le decorazioni pensate appositamente per questa festa. Vediamo insieme qualche idea tutta da copiare! Troverete tanti spunti anche per la vostra tavola di Pasqua.

Decorazioni pasquali per la casa

Anche la casa a Pasqua si veste a festa. Coniglietti e uova saranno i simboli di questa ricorrenza unica e speciale: anche i colori pastello fanno subito venire in mente la primavera, la stagione in cui le giornate si fanno più lunghe e in cui sbocciano i fiori più belli. Anche i bambini potranno divertirsi un mondo con tanti lavoretti, ad esempio potrebbero decorare le uova e renderle colorate e ancora più belle per Pasqua.

Le uova decorate, inoltre, possono diventare delle decorazioni da appendere in giro per la casa oppure, perché no, anche sull’albero di Pasqua! Ebbene sì, proprio come a Natale, sta diventando sempre più diffusa l’idea di realizzare un carinissimo albero di Pasqua colorato e bello da vedere. Qui potete trovare tantissime idee: per fare l’albero pasquale vi servirà tanta fantasia! Per concludere in bellezza non dimenticate di arricchire la vostra casa con delle meravigliose ghirlande pasquali.

L’albero di Pasqua

Una delle decorazioni classiche per la casa è senza dubbio l’albero di Pasqua. Facilissimo da realizzare donerà immediatamente alla vostra casa un tocco romantico e chic. Avrete bisogno di qualche ramo chiaro, meglio se fiorito: a questo proposito sono perfetti gli alberi di pesco, che fanno fiori bellissimi proprio in questa stagione. Proprio come nella foto che vi proponiamo, non dovrete fare altro che appendere ai rami delle uova con colori pastello. Potrete utilizzare delle uova vere che svuoterete e che dipingerete con le tempere ma anche delle uova di polistirolo che potrete ricoprire con della stoffa colorata. Attaccate dei nastri di raso che serviranno per fermare le uova al ramo.

Decorazioni pasquali per la tavola

Per quest’anno la tavola non potrà essere occupata da amici e parenti, ma sarà possibile comunque festeggiare in famiglia con al massimo due amici/parenti esterni. Quindi, anche se non ci sarà la grande rimpatriata, si potrà celebrare il giorno di Pasqua con serenità e tranquillità. Per questo motivo non potrà assolutamente mancare la tavola apparecchiata a tema pasquale: prendete spunto dalle idee che abbiamo raccolto qui per voi, così potrete decorare la vostra tavola con cestini, uova colorate, centrotavola meravigliosi e d’effetto, e segnaposti per un tocco chic in più! Se cercate qualcosa di più semplice, allora procuratevi dei fiori finti e delle uova colorate… il gioco è fatto: otterrete una tavola a tema Pasqua incantevole!

Il centrotavola di Pasqua

Realizzare un centrotavola per il pranzo di Pasqua o di Pasquetta sarà davvero divertentissimo anche perché potrete liberare la vostra fantasia. Veloce ed economico è il classico cestino con le uova colorate: per renderlo più romantico, potrete anche inserire dei fiori veri tra le uova, con colori adatti alla primavera come il rosa o il giallo. In alternativa potrete anche realizzare un centrotavola con dei portauovo singoli in cui inserire delle uova colorate e da alternare con dei vasetti in cui avrete inserito dei fiorellini di campo.

Segnaposto per la tavola di Pasqua

Create dei segnaposto che i vostri ospiti potranno poi tenere come omaggio. Qualche esempio? Potrete acquistare delle candele a forma di coniglietto o di uovo da inserire in piccoli nidi o cestini. Potrete anche utilizzare delle uova in polistirolo da “customizzare” con carte colorate e stoffe a seconda della vostra fantasia. Finite i vostri lavoretti con un piccolo fiocco fatto con un nastro in raso e con un biglietto di auguri con il nome di ogni ospite!