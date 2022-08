Decorazioni di Halloween per la casa: 10 idee originali da acquistare online

Quali decorazioni di Halloween scegliere per decorare la casa in occasione della festa più horror dell’anno?

Ormai tradizione anche in Italia, il 31 dicembre si preparano ed intagliano zucche, in onore del protagonista della storia di Halloween, Jack O’Lantern; si addobba la casa con decorazioni spaventose e si preparano i dolcetti in attesa di tutti i bambini che busseranno alla porta.

39

Se non avete voglia di andare in giro per le strade, a qualche party organizzato nella notte delle streghe, potrete decidere si organizzare una festa di Halloween per bambini ed adulti a casa vostra.

Detto fatto, basta invitare gli amici giusti, procurarsi le maschere ad hoc e la festa è quasi pronta. Manca soltanto scegliere le decorazioni di Halloween per addobbare casa: ecco 10 idee originali per assicurarsi un party davvero unico!

Perché Halloween, si sa, può essere declinata in molti modi, ma non deve mai mancare la matrice orrifica; la paura è regina, ma sempre unita a una buona dose di sana ironia.

Runner a tema Halloween per la tavola

Foto di Amazon

Se avete in progetto di organizzare una spaventosa cena di Halloween con amici e parenti, allora questo runner da tavola con zucche e gatti neri non può di certo mancare per addobbare la tavola imbandita!

Interamente realizzata con un mix di lino e cotone e resa perfetta per l’occasione dalle immagini a tema rappresentate nella tessitura. Potrete così rendere il vostro menù di Halloween ancora più interessante.

Peluche Gnomo di Halloween

Foto di Amazon

Se in casa avete dei bambini state pur certi che impazziranno vendendo questa decorazione di Halloween!

Il peluche dello gnomo di Halloween è un’idea simpatica per addobbare la casa, oppure perchè no, usarlo come premio per i giochi di Halloween per bambini, come una caccia al tesoro spaventosa da fare insieme a loro.

Decorazioni di Halloween per dolci

Foto di Amazon

Se avete organizzato una festicciola allora sicuramente ci sarà del cibo e non c’è Halloween che si rispetti senza i dolci.

Queste decorazioni per dolci saranno perfette per arricchire il buffet! Se invece avete organizzato una bella cena horror potrete applicarle su uno dei dolci di Halloween che avete scelto di preparare.

Ragnatele decorative con pipistrelli

Foto di Amazon

Perché non dare un tocco di originalità in più alla tavola e non solo, aggiungendo delle ragnatele decorative?

Tra i must della stagione troviamo sicuramente le ragnatele con i pipistrelli.

Super adatto per decorare il camino, le scale o ogni angolo della casa che desideriate, queste ragnatele con pipistrelli sono fondamentali per decorare la casa ad hoc in occasione di Halloween.

Panno in tessuto nero spettrale

Foto di Amazon

Perfetto per rendere l’atmosfera in casa inquietante e spaventosa, il telo in garza nero è utile per creare dei drappeggi in giro per casa e, con l’aggiunta di qualche teschio o pipistrello diventerà ancora più terrificante!

Potreste decidere di farlo scendere dal soffitto come se fossero dei tessuti lacerati di una casa stregata. Fidatevi questa decorazione di Halloween farà un figurone.

Fili di luci a forma di zucca

Foto di Amazon

Se avete voglia di ricreare una situazione spaventosa, allora spegnete le luci di casa e create l’atmosfera usando candele, lanterne sparse in giro e fili di lucine a forma di zucca.

L’ambiente diventerà tetro e agghiacciante, e gli ospiti avranno paura ad aggirarsi per casa! È pur sempre Halloween, la festa più spaventosa dell’anno.

Cartello in metallo Trick or Treat

Foto di Amazon

Anche gli esterni di casa dovrebbero essere addobbati a dovere per dare un caloroso ed allo stesso tempo agghiacciante benvenuto agli ospiti.

In questo caso potreste applicare sulla porta d’ingresso uno di questi cartelli metallici Trick or Treat per preparare gli avventori a ciò che li aspetterà entrando!

Adesivi di Halloween per finestre

Foto di Amazon

Se volete fare le cose in grande, non tralasciate le finestre di casa. Applicate degli adesivi decorativi di Halloween in modo che si potranno vedere anche dall’esterno.

Spegnendo le luci di casa ed accendendo qualche candela vicino alle finestre, otterrete un effetto cupo ed allo stesso tempo spettacolare.

Sagome di gatti neri da giardino

Foto di Amazon

I gatti neri sono il tallone di Achille di molti superstiziosi, e la superstizione va a braccetto con la notte di Halloween.

Perciò queste sagome di gatti neri da posizionare in giardino creeranno quell’inquietudine perfetta per l’occasione.

Pensate che paura, trovarsi al buio e trovarsi davanti a queste decorazioni di Halloween! Potreste pensare di fissare due occhietti luminosi sul viso del gatto per renderli ancora più spaventosi.

Teschio fantasma da esterno

Foto di Amazon

Il teschio fantasma da esterno è di certo una delle decorazioni di Halloween più terrificanti.

Potreste appenderlo nel portico o in giardino fissandolo ad un albero e lasciandolo fluttuare per terrorizzare chiunque passi da quelle parti.

Di certo si tratta di una decorazione di Halloween da esterno estremamente scenografica.