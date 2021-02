Abbinare ankle boots e leggings: ecco i look perfetti

Esiste un modo per creare un look casual, comodo e che sia anche molto caldo per l’inverno: i leggings. Spesso però questo capo non riesce a superare lo scoglio delle sneakers, rimanendo relegato nella sezione del troppo sportivo per un look “serio”. Per far sì che i vostri leggings elevino il proprio status di pantaloni-per-una-commissione-e-via, dovreste provare ad indossarli con degli ankle boots.

Ecco qualche look a cui ispirarvi per abbinare leggings e ankle boots in modo chic.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Con una pelliccia coloratissima

Per un look che rimanga nel campo del casual, potreste provare a rendere più trendy questo abbinamento di base grazie ad una pelliccia super colorata, come fa Gilda Ambrosio.

Leggi anche Tutti pazzi per gli stivaletti in suedè di Isabel Marant [FOTO]

In questo caso, i vostri leggings e gli ankle boots dovranno essere molto semplici: un paio di pantaloni neri e un anfibio si abbineranno perfettamente.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Leggings e ankle boots con un blazer oversize

Un must negli ultimi anni è quello del blazer oversize. Un capo semplice, senza troppe pretese, ma che nel giusto colore e abbinato alla perfezione può creare look al top.

In questo caso, dovreste provare ad abbinare i vostri ankle boots e leggings scuri ad un blazer di colore chiaro, o cammello. Per creare un contrasto e spostare l’attenzione dai vostri “non sono veri” pantaloni.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Con un cappotto super lungo (e un po’ strano)

Un altro perfetto abbinamento per leggings e ankle boots è quello che prevede l’uso di un cappotto molto lungo. In questo caso, poi, sarà un perfetto look per stare all’aperto in inverno: sotto potrete indossare quel maglione brutto ma caldissimo, tanto non lo vedrà nessuno, e non dovrete temere spifferi di aria gelida.

Per trasformarlo in un look chic, scegliete un cappotto molto particolare. Coloratissimo o con inserti di pelliccia.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Ankle boots e leggings di pelle

Passiamo ora alla sezione leggings di pelle. Sono perfetti con gli ankle boots, sia che scegliate un paio di anfibi, sia che optiate per un paio con il tacco.

Per un look da sera, i leggings di pelle si abbinano a meraviglia con una camicetta in seta e un blazer scuro. Mentre per uno stile più semplice scegliete una giacca di cotone o una sahariana.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Stile boho chic

Se avete uno spirito un po’ bohémien, sicuramente nel vostro armadio ci saranno un paio di camperos alla caviglia e dei leggings di velluto. In caso contrario, uscite a comprarli, perché sono davvero un abbinamento perfetto.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Leggings ultra fantasiosi

Se siete delle vere appassionate di leggings, possedete di certo un paio di pantaloni elasticizzati dalla stampa ultra sgargiante. Qualcosa in stile Versace magari, o tie dye. Anche in questo caso l’ankle boots è perfetto.

Il look che si può creare con un paio di stivaletti con il tacco è giovane e sbarazzino, perfetto per bere una cosa con gli amici o andare a ballare. Mentre con degli anfibi, si otterrà un classico look grunge.