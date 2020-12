Stivali texani, la nuova moda dell'inverno 2021

La principessa Diana lo ha dimostrato già negli anni 90: gli stivali texani sono perfetti su tutto, anche con i jeans e il capellino da baseball. Che vogliate un look più indie, più moderno, o da vera cow girl, lo stivale texano è adatto ad ogni occasione.

Per la moda dell’inverno 2020-2021, quindi, non dovete assolutamente rinunciare a questa tendenza. E se ancora siete indecise su come abbinarli, ecco qualche look che possa ispirarvi a indossare i vostri nuovi stivali texani.

Perfetti con il mini dress

Niente di più semplice: un abito e un paio di stivali, bastano due capi per completare un look quando siamo di fretta. Se per la primavera basta così, con l’arrivo dell’inverno si potranno aggiungere un maglione e un cappotto, magari oversize. Gli stivali texani però sono il vero tocco: riescono a rendere davvero trendyun look semplicissimo.

Con i jeans (come Lady D)

Un abbinamento super classico è quello tra stivali texani e denim. In questo caso i jeans saranno i veri protagonisti del look e potrete sbizzarrirvi con gli abbinamenti: blazer oversize, felpa sportiva, camicetta di pizzo. Stanno bene su (o sotto?) tutto, davvero.

Sportivi abbinati ai biker shorts

Se quello che cercate è invece una scarpa da infilare al volo (e cosa c’è di meglio di un paio di stivali che non hanno bisogno di essere allacciati?), per correre fuori di casa per una commissione con ancora indosso i biker shorts che avevate alla lezione di spinning, anche i questo caso i texani sono perfetti.

Un paio di scarpe da tennis sarebbe così banale, ma gli stivali vi permetteranno addirittura di rimanere fuori di casa per un aperitivo con le amiche ed essere le più alla moda.

Gli stivali e il pantalone elegante

Non ci sono solo denim e sportività, qualche volta vogliamo o dobbiamo anche indossare dei pantaloni dal taglio elegante.

E, come direbbero gli angosassoni you know what?, gli stivali texani sono adatti anche alle occasioni più formali. Infilando un paio di pantaloni eleganti a gamba larga nel vostro texano il risultato ultra chic è assicurato.

Texani animalier

Per una serata fuori, o se vogliamo essere ancora più fuori dall’ordinario, gli stivali texani sono bellissimi anche in stampe animalier: provateli leopardati, zebrati, pitonati, insomma, in tutti i modi.