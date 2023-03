Cherry Nails Mania: ecco il tocco di romanticismo che aspettavamo per questa primavera

Marzo: il conto alla rovescia che ci divide dalla primavera è da considerarsi già iniziato, e con lui la mente è libera di correre verso outfit più leggeri e nuove tendenze di bellezza a cui appassionarsi al più presto. Cambia il mood, cambiano le nuances le quali virano verso toni maggiormente accesi e vitali. Da dove partire? Sicuramente dai colori smalto di tendenza, vividi e brillanti come non mai.

E così quelle che sino a ieri ritenevamo essere le manicure più cool del momento prendono a trasformarsi. Le unghie bordeaux, autentico must dei mesi invernali, vengono prontamente sostituite da toni più caldi quali il rosso fragola ed il rosso ciliegia. Poteva non essere proprio quest’ultimo il protagonista del periodo in materia di Nail-art? Chiaramente no.

Cherry Nails: le beauty inspo per sfoggiare il trend con stile

Se il rosso ciliegia è infatti da annoverare tra i colori più desiderati del momento, in questa (si spera) imminente primavera 2023 è il disegno del frutto stesso a costituire la vera novità. Dal gusto vintage e fortemente romantico le Cherry Nails hanno tutte le carte in regola per divenire il look unghie più rappresentativo della bella stagione: indossabili in più varianti in base a personali preferenze, abbiamo raggruppato di seguito per te alcune sfiziose beauty inspo.

Unghie rosse e dettaglio Cherry Nails

Foto Pinterest | Emerlyn Closet | Women’s Fashion | Designer Dupes

Quella dello smalto rosso a richiamare le mini ciliegie tipiche del trend su di un’unghia soltanto è senza dubbio una delle alternative più gettonate ed armoniose, adatta persino ai più scettici che però non intendono rinunciare a dare una possibilità alla nuova tendenza.

French e Cherry Nails: l’accoppiata vincente

Foto Pinterest | apple.news

Da un grande classico ad un altro, ecco la combo super glamour costituita da french manicure e micro ciliegie ad impreziosirla. Comunque sofisticata, ma decisamente più accattivante.

Cherry Nails all-over

Foto Pinterest | DeBelle Cosmetix

Chiudiamo infine la nostra selezione con una nail-art audace che vede la stampa posizionata sull’intera superficie, lontana dal timore di osare. Ma ora dicci: qual è la tua preferita?