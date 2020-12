Le celebrità che hanno annunciato la gravidanza nel 2020

Nonostante l’anno particolare, sono state davvero tante le vip che hanno annunciato negli scorsi mesi la loro gravidanza. Complici forse la quarantena e il tanto tempo passato coi propri partner, molte celebrity sia italiane che internazionali hanno scoperto durante il 2020 di aspettare un bambino: scopriamole insieme.

Gravidanza vip: le star italiane

Sportive, giornaliste e influencer nostrane hanno annunciato tramite social di essere in dolce attesa e alcune di loro hanno portato già a termine la gravidanza.

Chiara Ferragni

La bambina più attesa è quella di Chiara Ferragni e Fedez. Nascerà a marzo 2021 la secondogenita della coppia, ma ancora non si sa il nome.

Ludovica Valli

Ludovica Valli, influencer e sorella di Beatrice, a sua volta influencer, è alla sua prima gravidanza. La ventitreenne diventerà mamma nei primi mesi del 2021.

Eleonora Boi

La giornalista sportiva Eleonora Boi, compagna del cestista Danilo Gallinari, annunciava qualche mese fa di aspettare una bambina, la prima figlia per entrambi. La loro Anastasia è nata il 7 dicembre.

Alice Campello

Anche l’influencer Alice Campello ha già portato a termine la gravidanza: a settembre è nato Edoardo. Si tratta del terzo figlio con il marito, il calciatore Álvaro Morata, dopo i gemelli Leonardo e Alessandro.

Tania Cagnotto e Elisa Di Francisca

Le olimpiadi rimandate al 2021 sono state un problema per non pochi sportivi, soprattutto per quelli che avevano già deciso che l’edizione di Tokio sarebbe stata l’ultima prima del ritiro. Due atlete italiane hanno deciso di rinunciare alla competizione preferendo allargare la famiglia.

Tania Cagnotto diventerà mamma di un’altra femminuccia e ha confermato di chiudere la sua carriera nei tuffi.

Elisa Di Francisca non rappresenterà l’Italia del fioretto, ma a maggio darà alla luce il suo secondo bambino: come ha dichiarato lei stessa, dopo un anno così complicato ha preferito la vita all’incertezza per il futuro.

Le star internazionali in dolce attesa

Dalle modelle ai royals, sono tante le nascite super attese, anche a Hollywood.

Pippa Middleton

La sorella di Kate aspetta il secondo figlio dal marito James Matthews. Dopo Arthur Michael William nato nel 2018, ancora non si sa se avranno un maschio o una femmina.

Principessa Eugenia

Sempre rimanendo in casa Royals, anche la principessa Eguenia è incinta e l’ha annunciato con un tenero post su Instagram.

Emily Ratajkowski

L’annuncio della gravidanza della top model Emily Ratajkowski è stato uno dei più chiacchierati del 2020. Infatti ha dichiarato che lei e il marito Sebastian Bear-McClard lasceranno che sia il figlio a scegliere il suo genere quando avrà 18 anni.

Elsa Hosk

Anche la modella svedese Elsa Hosk ha annunciato durante il 2020 di essere incinta. Lei e il compagno Tom Daley diventeranno genitori a febbraio.

Karlie Kloss

Karlie Kloss e il marito Joshua Kushner avranno un bambino. La modella l’ha annunciato tramite Instagram a novembre.

Kelly Rowland

Dopo il figlio Titan nato nel 2014, l’ex Destiny’s Child Kelly Rowland diventerà mamma bis, stavolta di una femmina.

Rose Leslie

Le star de Il trono di spade Kit Harington e Rose Leslie