Elisa Di Francisca è incinta: alle Olimpiadi preferisce la vita

Elisa Di Francisca ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 posticipate al 2021. Intervistata al Corriere della Sera, ha dichiarato che all’incertezza del futuro ha preferito la famiglia: è incinta del suo secondo bambino.

Una brillante carriera

Già dal luogo di nascita, si poteva intuire un brillante futuro nella scherma per Elisa: è nata il 13 dicembre 1982 a Jesi, nelle Marche, come le colleghe Giovanna Trillini e Valentina Vezzali, due stelle della scherma. Nel suo palmares da fiorettista, Di Francisca annovera due ori alle Olimpiadi di Londra del 2012 e un argento a Rio nel 2016, 7 ori mondiali e 13 europei. La sua determinazione e la voglia di vincere di ogni campione, l’avevano spinta a porsi come obiettivo Tokyo per poi ritirarsi, ma l’arrivo della pandemia e la decisione di rimandare l’appuntamento olimpico hanno fatto vacillare la sua convinzione.

Appena ha saputo di essere incinta, Elisa Di Francisca, prima di renderlo pubblico, ha comunicato la novità privatamente a chi di dovere, ovvero al Presidente del CONI Giovanni Malagò e al Presidente della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso. Entrambi hanno accolto con gioia la notizia, seppur significhi la perdita di un’atleta fortissima e forse di qualche medaglia olimpica. Scarso ha dichiarato che con la fine della carriera di Elisa “si chiude un ciclo. Elisa è stata per anni un’atleta di punta della nostra Nazionale ed ha portato la scherma azzurra e l’Italia sui podi di tutto il Mondo. Ho grande rispetto per la sua scelta. – ha poi proseguito – Elisa è e rimarrà donna di scherma e soprattutto straordinaria risorsa quale testimonial dei valori sportivi“.

Elisa Di Francisca: la famiglia al primo posto

Sposata dal 2019 con il produttore televisivo Ivan Villa, ha un bambino, Ettore, nel 2017. Nell’intervista al Corriere spiega che una seconda maternità è sempre stata un suo desiderio e che in accordo col marito, l’avrebbe cercata subito dopo l’Olimpiade. Ma a marzo ecco i dubbi: dedicarsi alla famiglia o continuare con i sacrifici pur non avendo certezze sul futuro, sportivo e non? “Di fronte all’incertezza di un’Olimpiade ancora in bilico ho deciso di aggrapparmi al valore che mi hanno trasmesso i miei genitori, la famiglia, e di credere in un mondo migliore“.

La gravidanza è stata assolutamente voluta: una scelta dettata dalla necessità di prendere in mano la propria vita davanti alle incognite dovute alla pandemia: “L’Olimpiade non dipende da me, un figlio sì“. Nessun rimpianto dunque, ma solo tanta felicità per il bambino che nascerà a maggio 2021.

Un volto pubblico

Elisa Di Francisca non è solo un’atleta, anzi, una mamatleta come si definisce lei, ma è anche un personaggio pubblico molto amato, testimonial e blogger. Grazie alla sua forte personalità e alla sua simpatia, ha partecipato a diversi programmi televisivi, uno su tutti Ballando con le stelle nel 2013. Dove, ovviamente, ha trionfato.