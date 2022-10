Capelli in montagna: acconciature super glamour per essere sempre perfette

I colori autunnali su di un panorama montano sono una gioia per gli occhi, tanto che la prospettiva di un bel weekend fuori porta suona più che mai allettante. Con una gita in montagna all’orizzonte si sa, si tende a porre al centro dell’attenzione il come ripararsi dal freddo combinando outfit sì caldi ma anche piacevoli alla vista, ma che fare dei capelli?

Insomma, alzi la mano chi non si è mai ritrovata alle prese con una chioma crespa e terribilmente annodata al seguito di una giornata trascorsa sugli sci. La praticità, però, non costituisce certo l’unico requisito fondamentale ad un look perfetto per l’occasione: i cappellini di lana, ad esempio, costituiscono l’alleato essenziale per tenersi al caldo -anche con stile- ma sono i primi responsabili degli odiosi capelli elettrici.

Ecco quindi delle acconciature semplici da adottare in montagna, che possano domare anche i più ostici dei capelli crespi, per affrontare la vacanza senza rinunciare alla femminilità.

La treccia bassa come Sarah Jessica Parker: il tocco country

Sarah Jessica Parker – Foto Instagram @sjp_daily

Oltre a tutelare la chioma con un’ottima protezione solare ed ottimi prodotti cosmetici idratanti ad hoc, legare le lunghezze in una treccia a spina di pesce (ma anche la versione basica della stessa andrà benissimo), lasciata morbida e un po’ spettinata sul lato, potrebbe essere l’alternativa ideale. In tal modo il “rischio-nodo” sarà ridotto ai minimi termini, ed il capo sarà libero per ospitare uno di quei cappellini alla moda.

Pratiche come Chiara Ferragni: la coda bassa

Chiara Ferragni – Foto Instagram @chiaraferragni

Per il medesimo principio, anche una semplice coda bassa potrebbe rivelarsi la scelta vincente: si può inoltre pensare di conferirle un tocco personale con degli accessori per capelli di tendenza, oppure di acconciare le ciocche con una piega mossa all’ultimo grido.