Per l’autunno inverno la camicia bianca si indossa in questo modo

Camicia bianca, come abbinarla quest’autunno inverno 2024 – 2025 e gli errori di stile da non commettere…

Il capo d’abbigliamento che non passa mai di moda è sicuramente la camicia bianca. Sta bene a tutte e difficilmente viene messa nel guardaroba per non essere indossata.

La camicia bianca è un must have da poter sfoggiare tutto l’anno. Se d’estate la indossi di lino, per l’autunno inverno puoi decidere di sfoggiare la tua camicia bianca su look più caldi e glamour.

Come abbinarla durante la fredda stagione? Ecco alcuni consigli su come indossare la tua camicia bianca senza commettere errori di stile!

Camicia bianca, gli abbinamenti migliori per l’autunno inverno

Un must di stagione da poter sfoggiare in mille occasioni diverse. La camicia non è un capo da indossare solo nel caso in cui si voglia ottenere un look elegante, è perfetta anche per un outfit sporty chic da abbinare con jeans di tendenza, come quelli a palazzo ad esempio, e sneakers basse total white.

Il denim, quindi, è una delle nuance da abbinare alla camicia bianca, ma anche il marrone in tutte le sue sfumature si abbina perfettamente al capo d’abbigliamento in questione.

Privilegia pantaloni eleganti dal taglio a sigaretta, indossa delle scarpe basse eleganti, degli stivaletti di tendenza oppure delle décolleté per un effetto più chic e raffinato.

Se la camicia è oversize, privilegia pantaloni skinny total black o in denim. Per una camicia più elegante e strutturata, invece, puoi optare anche per una mini gonna in pelle o uno shorts da indossare con collant velati e stivali cuissard di tendenza.

Anche le gonne midi in maglia, specialmente nel periodo autunnale, possono essere sfoggiate con la camicia bianca e una scarpa comoda bassa da indossare tutto il giorno. Questo, ad esempio, è un perfetto outfit da ufficio nel caso in cui non si voglia esagerare con l’eleganza.

Un altro pantalone da sfoggiare all day long per un look elegante ma non troppo è quello sartoriale. In versione grey per un look raffinato e di tendenza, indossalo con una scarpa bassa come una ballerina o uno stivaletto total black con tacco basso squadrato.

Il capospalla ideale per l’autunno? Senza ombra di dubbio il blazer in versione over, sceglilo total black per creare il contrasto perfetto oppure privilegia tutte quelle tonalità chiare e neutre come il beige e il rosa.

Per quanto riguarda l’inverno, invece, potresti optare per un cappotto lungo o un giubbotto in pelle imbottito dalla vestibilità larga.