Calzedonia: la nuova collezione per l’autunno-inverno 2022/23

Ci siamo: con l’inesorabile abbassarsi delle temperature si dichiara ufficialmente aperta la caccia all’accessorio più particolare, che possa chiudere in bellezza e, perché no, rendere maggiormente soggettiva qualsivoglia mise invernale. E chi, se non Calzedonia, detiene il primato in quanto a calze, collant e leggings? Mai come quest’anno le tendenze moda dell’autunno/inverno pongono l’attenzione su di esse, complice con ogni probabilità il grande ritorno di capi dalle fattezze micro e dalle linee cropped.

Le ultime uscite di Calzedonia concepite per l’autunno-inverno 2022/2023 incontrano ed incarnano alla perfezione il mood proposto in tempi recenti dalle passerelle d’ haute couture, traducendolo in una dimensione più fruibile ed alla portata di tutti. Per definizione grande passione di numerose donne le calze, i collant ed i leggings del momento si fanno audaci e giocosi protagonisti dei look: impossibile non notare le stravaganti stampe che li caratterizzano, così come le tinte vivide che continuano a dominare.

Selezionare quelli che dovranno essere i “capi chiave” della nuova collezione di Calzedonia non è stato certo facile, ma ecco di seguito cosa non potrà affatto mancare nel guardaroba di un fedele seguace della moda.

Jeans Flare stampa Laser Liquid: stampe che passione

Indossare un jeans a zampa non è mai stato così un piacere: Calzedonia ha prontamente inserito nella capsule invernale svariate proposte di pantaloni dal taglio flare, uno dei cardini fondamentali del panorama fashion attuale, eppure questa caratterizzata da stampa psichedelica ruba il cuore a prima vista. Una grossa riconferma che, dopo aver fatto la moda dell’estate, continuerà a tenerci compagnia.

Jeans Bootcut a vita alta flex denim: è lui il pantalone perfetto

Ancora jeans, ancora flare: questa volta però il tessuto è quello del denim più confortevole che vi sia grazie all’alta percentuale di Elastan contenuta in esso. C’è ulteriore bisogno di specificare che saranno proprio questi a padroneggiare in quanto a tendenze pantaloni per l’autunno-inverno?

Comodi e versatili, sono perfetti persino accanto a delle classiche ma sempre adeguate sneakers. Se su dei tacchi vertiginosi, invece, danno il meglio di sé si sposano alla grande con stivali e stivaletti. Avete già dato un occhio a quelli della nuova collezione Laura Biagiotti?

Leggings skinny effetto pelle, un vero must-have per la stagione

Se c’è una certezza circa la concezione del fashion invernale, questa è che dei capi in pelle non ci stuferemo mai: ecco Calzedonia sfoderare leggings in pelle in tutte le colorazioni ed in tutti i modelli esistenti ed immaginabili. Infiniti esattamente quanto gli abbinamenti leggings giocabili durante la stagione.

Collant velati a fantasia “Dream Flock” per rendere individuale ogni look

Non mancano poi gli iconici collant con stampa firmati Calzedonia. Irrinunciabile must-have per un completo guardaroba a prova di tendenze, essi personificano un immenso passepartout quando si tratta di voler conferire maggior carattere ad uno di quei deliziosi “Little Black Dress“, così come ad una minigonna.

Collant colorati comfort totale 50 denari in Soft Touch: back to 60’s

Come accennato poc’anzi l’oggettivo ritorno a misure micro e, in alcuni casi, vagamente sfacciate ha rimediato un ruolo centrale a calze e collant. Eppure non è questo l’unico e solo ritorno!

Lo abbiamo visto presso le recenti passerelle di Valentino: quelli coloratissimi in pieno stile anni sessanta saranno un requisito indispensabile per i prossimi mesi. E Calzedonia dimostra di saperlo bene, presentando nella sua linea calzamaglie di ogni colore.