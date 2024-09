I pantaloni più trendy che indosserai quest’autunno inverno

Dalle tendenze street style alle passerelle delle Fashion Week, abbiamo potuto selezionare i modelli di pantaloni più amati dell’autunno inverno 2024 – 2025.

Per questa fredda stagione, inoltre, molti dei pantaloni sporty e casual potranno rendere il look anche molto chic ed elegante: tutto sta nella scelta delle scarpe da indossare. Ritornano nel guardaroba i cargo pants e insieme a loro rivediamo spuntare i modelli sartoriali, i pantaloni che per quest’anno si indossano in più occasioni.

5 modelli di pantaloni da avere nel guardaroba

I pantaloni da indossare quest’autunno inverno mettono d’accordo ogni stile. Potrai trovare il modello più casual e sbarazzino e il pantalone più chic ed elegante perfetto anche per un look da giorno.

Scopriamo nei dettagli i modelli must have da non perdere!

Stile casual e ribelle: i cargo pants sono i must della stagione

Una delle tendenze che ha conquistato fashion addicted e influencer è vestire alla moda puntando sul casual e sulla comodità. Dopo anni di assenza, infatti, sono tornati i tanto amati cargo pants: questo modello di pantaloni è caratterizzato da due grandi tasche e, grazie al tessuto abbastanza morbido, donano quel tocco un po’ ribelle.

Sono quei pantaloni che si sposano perfettamente con qualsiasi modello di scarpa: c’è chi opta per un look ribelle e allo stesso tempo chic, e decide di indossarli con stivaletti con tacco o scarpe a punta; chi, invece, li abbina con le sneakers, concentrandosi maggiormente sul capospalla e gli accessori da abbinare.

A proposito, non perdere i modelli di sneakers di tendenza per questa fredda stagione!

Eleganti al punto giusto: i pantaloni sartoriali ti conquisteranno

Se vogliamo optare per uno stile elegante, da sfoggiare anche durante il giorno, i pantaloni sartoriali fanno decisamente al caso nostro. Si sono conquistati un posto tra i must di stagione anche per quest’anno e sono diventati il modello di pantaloni perfetto da abbinare a maglioni, pullover, blazer e camicie oversize.

È un modello che possiamo sfruttare in più occasioni grazie alla sua praticità. Per rimanere su uno stile “elegante, ma non troppo” possiamo indossare i pantaloni con delle sneakers bianche, una classica t-shirt bianca e un blazer dal taglio over.

I pantaloni flare dal tocco elegante e chic

Dalle sfumature delicate che ricordano i colori della terra: ecco quali sono i colori più gettonati tra i pantaloni flare, il modello particolare stretto sulle cosce e svasato sotto al ginocchio.

Il modello appena citato si indossa in ogni occasione, con sneakers o con gli stivali di tendenza per l’autunno inverno; si abbinano a pullover cropped, dolcevita, maglie, maglioni e cappotti di ogni tipo.

Il ritorno degli sweatpants

Come non nominare il pantalone più comodo e amato in assoluto? Stiamo parlando del classico pantalone della tuta, sempre più in voga negli ultimi anni sia per i look estivi che quelli autunnali invernali.

Da indossare con sneakers classiche e crop top, gli sweatpants entrano a far parte dei look autunnali invernali non solo per andare a fare attività fisica, ma anche per ottenere dei look da giorno pratici e comodi. Il modello più gettonato è quello ampio a palazzo.

Jeans sempre più scuri

Il jeans in versione denim blu scuro entra a far parte dei pantaloni di tendenza per l’autunno inverno. Da indossare con tacchi a spillo, scarpe basse, stivali e scarpe da ginnastica, il jeans ti dà la possibilità di variare con gli abbinamenti e creare dei giochi di colore che preferisci.