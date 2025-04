Tradimento, spoiler turchi: Oylum sposa Behram? Finale tragico

Un giovane e affascinante ristoratore che, però, si rivelerà uno dei personaggi più spietati delle storia delle soap opera. Behram Dicecli ci ha messo pochissimo a catturare l’attenzione di Oylum Yenersoy, che si fiderà di lui. Grave errore, poiché il nuovo personaggio di Tradimento, nipote di Nazan ( lamigliore amica di Guzide) farà della vita della ragazza un vero incubo.

Nelle attuali puntate della soap in onda in Italia, Behram si mostra sempre più ossessionato da Oylum, tanto da obbligarla a diventare sua moglie. Quando Guzide si renderà conto della pericolosità dell’uomo, aiuterà la figlia ad organizzare il trasferimento a Londra, così da permetterle di allontanarsi da Dicecli. Che, però, non se ne starà con le mani in mano e avrà già in mente il suo piano.

Tradimento, gli spoiler degli episodi turchi: cosa accadrà dopo le nozze di Oylum e Behram

Tra i ‘villain’ più perfidi della dizi turche c’è senza dubbio Behram Dicecli, uno degli antagonisti di Tradimento. Presentatosi come una persona altruista e affabili, si rivelerà un manipolatore senza scrupoli. Oylum, incinta di Tolga, farà di tutto per non convolare a nozze con Behram, ma, quando sarà sul punto di partire per l’Inghilterra, l‘uomo riuscirà a far saltare il piano organizzato dalla ragazza e da Guzide.

Behram riuscirà a scoprire le bugie raccontate da madre e figlia e rapirà Oylum in aeroporto, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto volare all’estero. A quel punto, senza avere più alcuna possibilità di scelta, la ragazza non potrà che sposare Behram, in un luogo che l’imprenditore preferirà tenere segreto. Oylum riferirà a Guzide di aver deciso di sua spontanea volontà di sposarsi, ma la giudice avrà seri dubbi.

Chiedendo aiuto anche a Tarik, Guzide si metterà immediatamente sulle tracce della figlia e la troverà. Sia Guzide che Tarik raggiungeranno il luogo della cerimonia un secondo prima del sì, ma la ragazza, sotto minacce del suo futuro sposo, farà credere a tutti di essere felice di sposarsi e il matrimonio, quindi, si celebrerà ufficialmente. Oylum è davvero felice al fianco di Behram?

Tutto fa pensare che la Yenersoy lo abbia fatto per assecondarlo, anche perché, poco prima di sposarsi, scoprirà delle nozze tra l’ex fidanzato Tolga e Selin. Gli spoiler turchi rivelano che Oylum (o qualcuno che vuole incastrarla?) ordinerà a un sicario di uccidere il marito, ma il ragazzo finirà in uno stato vegetativo permanente dopo essere stato colpito con un’arma da fuoco.