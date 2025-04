Rivoluzione a Temptation Island: dopo oltre 10 anni Maria De Filippi cambia tutto

Non c’è estate senza Temptation Island ma il pubblico non ha nulla da temere. L’amatissimo programma dedicato alle coppie tornerà in onda anche quest’anno. Il promo è già stato trasmesso dalle reti Mediaset ma, per il momento, le identità dei protagonisti sono ancora top secret. Nuove coppie si metteranno in gioco sull’isola delle tentazioni, pronte a testare i propri sentimenti.

Come sempre, al termine del percorso nel villaggio, le coppie decideranno se lasciare la trasmissione da soli o insieme, nel corso dell’iconico falò di confronto finale gestito da Filippo Bisciglia. Format confermato, conduttore pure, ma qualcosa cambierà. Nelle scorse ore è emersa un’indiscrezione che segna un cambiamento epocale nel docu-reality targato Maria De Filippi.

Temptation Island sta per iniziare con una grande novità: cosa cambierà nello show di Canale 5

Mancano ancora diversi mesi all’inizio della nuova edizione di Temptation Island, ma i telespettatori sono già in attesa di scoprire chi sono i nuovi protagonisti dello show. “Ho un video per te”, è la frase diventata ormai il motto della trasmissione, pronunciata da Bisciglia ad ogni falò. La trasmissione, fortunatissima, resterà invariata tranne che per un aspetto, decisamente centrale.

A rivelarlo è stato Santo Pirrotta, nella sua newsletter Celebrity Watch su Vanity Fair. “Trasloco in corso per Temptation Island. Il viaggio dei sentimenti tv cambia casa. Mentre è in onda il promo del programma cult che cerca nuove iconiche coppie da mettere alla prova (sempre non sposati e senza figli in comune), in Sardegna è stato venduto il famoso Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula“.

Dopo undici anni, il docu-reality di Maria De Filippi cambia location, ma, al momento, non è stato reso ancora noto dove si trasferirà. “Fioccano da tutta Italia le proposte per la casa di produzione Fascino che sta cercando la nuova location per il reality che approderà in prima serata su Canale 5 questa estate”, si legge su Vanity Fair. Il programma punterà nuovamente sulla Sardegna?

Pirrotta non esclude che, nonostante il titolo della trasmissione comprenda la parola “isola”, Temptation Island possa spostarsi sulla terraferma, purché la nuova location abbia tutte le “carte in regola” per sostituire al meglio la precedente. Dal pinnettu alle piscine, fino alla spiaggia dove sarà piazzato il famoso falò, teatro dei faccia a faccia delle coppie: al pubblico non resta che attendere per scoprire dove avranno luogo le tentazioni più bollenti dell’estate.