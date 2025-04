Capelli scuri di tendenza per la primavera estate: rendili più luminosi con lo shatush

I capelli scuri con shatush sono di grande tendenza e sono tantissime le sfumature tra cui poter scegliere. Dallo shatush leggero su capelli scuri che regala luminosità allo shatush per capelli scuri dai toni vibranti ed energici, ecco tutte le proposte da non perdere!

Per lo shatush su capelli scuri, quale colore scegliere e come farlo per sfoggiare un look davvero di tendenza? Sono molteplici gli spunti a cui potersi ispirare per dare una sferzata di luce e brio alla propria chioma scura con lo shatush, naturalmente tenendo conto di alcuni fattori, come la carnagione e il proprio colore di partenza.

Scopriamo tutti i segreti dello shatush su capelli castani scuri e neri, dalle nuance più in voga alle dritte per non sbagliare look.

Shatush capelli scuri, quale colore scegliere? I consigli degli hairstylist

Lo shatush per i capelli scuri segue due linee di tendenza: c’è chi predilige uno shatush leggero su capelli scuri, quasi impercettibile, e chi invece preferisce osare con tonalità meno scontate e puntare su un look di maggiore impatto.

Lo shatush ramato su capelli castano scuro è sempre più di tendenza, complice la sua versatilità e il suo essere sicuramente meno difficile da portare rispetto alle tante tonalità del biondo. Anche i capelli neri con shatush ramato rappresentano ormai un trend in voga da diverse stagioni, ma è sulle chiome castane che i riflessi rame risaltano al meglio.

Tra le varianti più duttili, lo shatush nocciola su capelli castano scuro continua a riscuotere incredibili consensi. Lo consigliamo in particolare alle donne con una carnagione dal sottotono dorato e dagli occhi scuri o verdi. Meglio optare per un biondo scuro, invece, se la propria chioma ha un sottotono freddo.

Anche lo shatush rosso rame sui capelli scuri è molto richiesto, ma lo shatush rosso per eccellenza per le chiome molto scure è sicuramente quello fiammante e molto intenso. Meraviglioso lo shatush rosso scuro sui capelli castani, un tripudio di femminilità e sensualità che incontra il gusto di buona parte delle amanti dello shatush rosso.

Come fare lo shatush su capelli scuri? Come per tutti i tipi di shatush, le ciocche vengono decolorate a partire solitamente da metà lunghezza sino alle punte, mentre le radici non vengono toccate. Consigliamo sempre di rivolgersi al parrucchiere e di non rifugiarsi a tutti i costi nel fai da te, specialmente se si è alle prime armi.