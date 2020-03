Il burnout, il famoso stress da lavoro, quello che ti manda in tilt corpo e mente perché l’ufficio o il negozio o la corsia rischiano di prendere il sopravvento sulla tua vita. Eppure in questi giorni si parla di burnout nonostante si lavori da casa: è quindi possibile essere stressati anche in smartworking? Ebbene sì. Ma le soluzioni ci sono.

Burnout significato: ecco che cos’è la sindrome da stress lavorativo

Foto Shutterstock | Rido

Cos’è veramente il burnout? Letteralmente “bruciarsi, esaurirsi”, è una vera e propria sindrome, studiata in psicologia clinica e sociale dagli anni ’80 e finalmente riconosciuta anche a livello ufficiale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità . Si tratta di uno stato causato da condizioni lavorative avverse, al quale concorrono rapporti con colleghi e capi frustranti e tesi, ambiente di lavoro non salutare, carico di lavoro elevato, responsabilità sopra livelli accettabili, richieste di alte prestazione in severo multitasking.

Tale condizione porta scompensi fisici e soprattutto mentali: dalla mancanza di energia, al basso rendimento professionale, fino all’affaticamento cronico, a mal di testa continui e a stati depressivi.

Burnout lavoro da casa: perché lo stress da lavoro ci può colpire anche in smartworking

Lavorare da casa presenta indubbi vantaggi: niente benzina, niente traffico, niente mezzi pubblici, niente colleghi indesiderati nella stessa stanza, niente faccia a faccia con capi detestabili, orari flessibili, ambiente confortevole. Forse.

Tuttavia, per ogni collega antipatico perso, ne perdi anche uno simpatico. E per ogni minuto di sonno in più guadagnato, ne perdi uno in più di lavoro continuativo.

In pratica anche il burnout si trasforma e segue lo smartworking come un’ombra strisciante; approfondirne i motivi vorrebbe dire scandagliare i misteriosi abissi del mondo del lavoro contemporaneo, perché probabilmente il problema, se continua a presentarsi anche in condizioni oggettive differenti, è in noi. Ma è in noi perché qualcuno ce lo ha messo….

In ogni caso, bando alla teoria, in cosa si manifesta il burnout da smartworking?

nel lavoro continuo : non ci sono pause “fisiche” da chiacchiera col collega, non ci sono spazi dove fare una passeggiata; si rischia di rimanere 8 ore consecutive (spesso di più!) attaccati a uno schermo, perché anche qualora ci si prenda un momento per parlare con qualcuno, lo si fa comunque via pc o telefono;

: non ci sono pause “fisiche” da chiacchiera col collega, non ci sono spazi dove fare una passeggiata; si rischia di rimanere 8 ore consecutive (spesso di più!) attaccati a uno schermo, perché anche qualora ci si prenda un momento per parlare con qualcuno, lo si fa comunque via pc o telefono; nella mancanza di confini spazio-temporali : lo spazio privato diventa anche quello professionale, senza alcuna soluzione di continuità. La casa è l’ufficio, l’ufficio è la casa. La sfera del tempo libero ne viene irrimediabilmente intaccata, i luoghi sono contaminati;

: lo spazio privato diventa anche quello professionale, senza alcuna soluzione di continuità. La casa è l’ufficio, l’ufficio è la casa. La sfera del tempo libero ne viene irrimediabilmente intaccata, i luoghi sono contaminati; nel rapporto telematico con colleghi e capi , ancora più complicato: specialmente con quelli più ostili si rischiano incomprensioni ancora più pesanti, a causa della mancanza di linguaggio non verbale;

, ancora più complicato: specialmente con quelli più ostili si rischiano incomprensioni ancora più pesanti, a causa della mancanza di linguaggio non verbale; nell’orario lavorativo , apparentemente più flessibile, in realtà spalmato sull’intera giornata che così risulta interamente dedicata al lavoro, anche oltre i limiti normalmente accettabili;

, apparentemente più flessibile, in realtà spalmato sull’intera giornata che così risulta interamente dedicata al lavoro, anche oltre i limiti normalmente accettabili; nello stress che la famiglia e l’ambiente casalingo, che non sempre è adatto a trasformarsi in tranquillo luogo di lavoro, possono portarti: i figli scatenati e annoiati chiusi in casa che ti chiamano in continuazione, i genitori da accudire, i mariti rompiscatole, stanze condivise, scrivanie piccole, molto rumore intorno.

Le soluzioni possibili per lo stress da lavoro casalingo

Foto Shutterstock | Kaspars Grinvalds

Dal punto di vista dello smartworking quindi, il burnout assume caratteristiche un po’ diverse rispetto a quello che l’OMS ha riconosciuto dopo anni di studi.

La letteratura scientifica di riferimento è ancora scarsa, ma possiamo provare ad ipotizzare che, se da una parte le smart-soluzioni possono essere le stesse del burnout classico, dall’altra probabilmente possiamo trovare espedienti specifici per il lavoro da casa. Ecco quindi qualche suggerimento: