Il 2023 ha già decretato alcune tendenze, che si tratti di tagli di capelli scalati o di unghie a punta oppure di dirty denim o di moda minimal. Anche in tema di borse si può parlare di tendenza con l’affermazione delle borse trapuntate.

Sono un accessorio senza tempo, un vero evergreen che da diversi decenni domina la moda delle bag. Le borse trapuntate ancora una volta sono protagoniste del trend dell’anno e con ogni probabilità saranno in voga ancora per un altro decennio.

Attualmente la scelta è davvero ampia: mini o maxi, con catena o con una cinghia spessa, in colori tenui o in colori accesi dell’arcobaleno. Si tratta di borse promosse anche da grandi maison come Moschino, Gucci o Bottega Veneta.

Borsa Moschino a tracolla trapunta M

Borsa trapuntata: i modelli di tendenza del 2023 – Foto sito @moschino

Per quest’anno Moschino lancia la piccola borsa a tracolla a catena regolabile con salvaspalla in nappa con trapunta M e chiusura davanti in oro sempre a forma di M.

È morbida e capiente, anche se non troppo grande. Da scegliere tra i colori verde, lilla e rosso fragola, oltre che al classico nero.

Maxi borsa trapunta Pinko

Borsa trapuntata: i modelli di tendenza del 2023 – Foto sito @pinko

Pinko sceglie di lanciare una maxi borsa trapuntata a tracolla, in un delicato e romantico rosa cipria, ideale per diverse occasioni. Particolare la chiusura con la fibbia a forma di uccelli.

Borsa Bottega Veneta a tracolla in pelle con motivo intreccio imbottito

Borsa trapuntata: i modelli di tendenza del 2023 – Foto sito @bottegaveneta

Una bag al 100% in pelle, con tasca interna con zip e chiusura in metallo. La tracolla è in cinghia. Disponibile in ben 17 tonalità: dall’ Apple Candy, al nero al grigio, ma anche celeste, verde o caramello.

Mini borsa a secchiello Gucci

Borsa trapuntata: i modelli di tendenza del 2023 – Foto sito @gucci

Non solo forme classiche per le borse in trapunta. Il mondo GG Marmont si arricchisce di una nuova forma: la mini borsa a secchiello, con la doppia G che decora la parte frontale, ispirazione degli anni ’70. Si tratta di un accessorio versatile, grazie alla lunga catena della tracolla.

Borsa a spalla trapuntata con catena Celine

Borsa trapuntata: i modelli di tendenza del 2023 – Foto sito @celine

Una borsa dal taglio classico, completamente in pelle, a spalla e con chiusura con bottone a pressione. Disponibili in tre diversi colori: nero, marrone o giallo chiarissimo.