Dirty denim: cos’è e come si abbina la nuova tendenza primavera-estate 2023

Senza dubbio è il denim la nuova tendenza per la Primavera-estate 2023. Che sia sporcato, usurato, pieno di schizzi fatti ad arte, deve dare l’idea di essere un capo già vissuto mentre si tratta di un jeans assolutamente nuovo.

Sulle passerelle della nuova stagione in arrivo, è dunque il denim tra i protagonisti indiscussi: si tratta di un effetto jeans caldo e confortevole, accogliente, morbido. Il mood che richiama la moda minimalista che sta prendendo sempre più piede.

Il trendy che non molla mai

Dirty denim: la nuova tendenze primavera-estate 2023 – Foto sito @diesel

Il jeans è senza dubbio il capo d’abbigliamento sempre presente nel guardaroba. Adattabile a tutte le età e tutte le stagioni. E per la prossima stagione il denim diventa il capo trendy.

Per chi vuole osare al 100% si potrà optare anche per un total look a 360 gradi, dalla testa ai piedi. Quindi camicia di jeans, gonne maxi dal taglio largo con spacco ampio centrale oppure lunghe al ginocchio.

Sono tanti i brand che propongono per la prossima stagione il denim con diversi abbinamenti. Per Dior è minimal ed essenziale, con il 5 tasche di denim blu scuro abbinato al tank top a costine in una doppia tendenza che continua a far breccia nei guardaroba di stagione. Stella McCartney lo propone nell’intramontabile styling con blazer grigio, mentre destroyed per Dolce&Gabbana: il jeans con gli strappi e il doppio cinturino che mima vita alta e vita bassa confonde e gioca con gli elementi sartoriali.

Dirty denim: la nuova tendenze primavera-estate 2023 – Foto sito @bottegaveneta

Si può parlare di confusione e illusionismo, per il jeans proposto da Bottega Veneta che ad oggi è il più ambito del 2023: un jeans per la serie sembra denim ma non è.

Insomma tanti stili e diversi abbinamenti da modellare in base alle diverse situazioni, con l’unica certezza sulla presenza costante del jeans.