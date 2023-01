Lunghissime e dal mood forte e deciso, sono di grande tendenza nel 2023, stiamo parlando delle unghie a punta, una forma ancora molto richiesta dalle beauty addicted, nonostante possano non piacere a tutte. La ricostruzione con il gel a punta può essere sfoggiata in maniera differente: a tinta unita, con più colori oppure con decorazioni e fantasie di tendenze impreziosite da glitter e strass. Scopriamo insieme a chi stanno bene le unghie a punta, come fare se sono troppo corte e le tendenze del 2023!

A chi stanno bene le unghie a punta?

Le unghie a punta o unghie a stiletto, sono una delle tante forme delle unghie tra le quali si può scegliere per la manicure.

Qualsiasi tipologia di unghie a punta sceglierete, meglio sapere che questo tipo di forma può stare bene su tutte le mani, considerando che si parte da una forma delle unghie a mandorla per poi enfatizzare la punta. Il vero nodo delle unghie a punta è la voglia di stupire. Infatti è una forma molto audace e aggressiva che se abbinata a colori molto accesi può essere davvero di grande impatto.

Come fare le unghie a punta: tutorial facile e veloce

Desiderate fare una manicure a casa e dare la forma a stiletto alle vostre unghie? Vi spieghiamo come fare passo dopo passo.

Iniziate spingendo indietro le cuticole con l’aiuto di un bastoncino o di uno spingi cuticole.

con l’aiuto di un bastoncino o di uno spingi cuticole. Idratate le cuticole con dell’ olio idratante per unghie.

per unghie. Passate alla forma dell’unghia: con una lima in vetro iniziate a limare i lati seguendo sempre la stessa direzione. Soffermatevi su entrambi i lati fino a quando non raggiungete la forma a stiletto.

Opacizzate l’unghia con un buffer e procedete con la nail art desiderata!

Inizialmente sarà difficile individuare la punta perfettamente al centro dell’unghia, ma con un po’ di esperienza e manualità riuscirete ad ottenere il risultato desiderato.

Unghie a punta corte

Le unghie a stiletto richiedono una lunghezza abbastanza importante per ottenere il famoso effetto “a punta”. Ecco perché con le unghie corte sarebbe impossibile ottenere una punta lunga, quindi optate preferibilmente per un’altra forma come quella a mandorla o squadrata. Non preoccupatevi, con le giuste accortezze e con i trend del 2023 potrete valorizzare le unghie corte!

Ricostruzione unghie gel a punta

Se state pensando ad una ricostruzione in gel sarà fondamentale acquistare un kit ricostruzione. Se avete unghie troppo corte optate per le tip, se partite da una buona base potete provare con le cartine. Quindi, ecco il tutorial step by step:

Iniziate come una classica manicure, quindi dalle cuticole.

Opacizzate l’unghia con un buffer e applicate il primer.

Dopo circa 30 secondi applicate una base in gel e lasciate polemizzare per il tempo richiesto.

Procedete con la ricostruzione i n tip o con le cartine seguendo le istruzioni del prodotto. Solitamente per le tip occorre una specie di colla, mentre per le cartine bisogna ricostruire l’unghia applicando il gel tra la propria unghia e la cartina.

seguendo le istruzioni del prodotto. Solitamente per le tip occorre una specie di colla, mentre per le cartine bisogna ricostruire l’unghia applicando il gel tra la propria unghia e la cartina. Dopo aver limato per bene l’unghia ricostruita, procedete con la nail art.

I colori di tendenza e le nail art 2023 per le unghie a punta

La tendenza del momento sembrerebbe preferire le unghie a stiletto con effetto nude. Le unghie stiletto nude possono essere decorate con brillantini, glitter e strass per dare quel tocco in più alla nail art. La french rimane un classico a cui è impossibile resistere: provatelo sia nella versione di sempre che con altre nuances e decorazioni varie. Per mettere in risalto la punta non dimenticate di provare qualche sfumature di blu!

Unghie a punta effetto nude

L’effetto nude è senza ombra di dubbio la tendenza più amata del momento. Anche le unghie a punta, o a stiletto, preferiscono questa nuance delicata dall’aspetto elegante e sofisticato.

Foto Instagram | nagelsalonpauline

Foto Instagram | claudiasilva154

Foto Instagram | jodiesbeaute

Potete provare con un nude classico e giocare con le sfumature, oppure decorare con glitter e creare un mix di colori per accentuare la punta dell’unghia.

Foto Instagram | studioingrid_alves ì

Foto Instagram | zaiii_nails

Unghie a punta, la french manicure

Un classico amato da tutte, la french è uno dei più richiesti in ogni stagione. Non annoia mai, e con le unghie a stiletto risulta essere ancora più chic ed elegante.

Foto Instagram | luana_alvesnailmaster

Foto Instagram | ariaguaritanails

Il classico french può essere sostituito da nuance più vivaci e di tendenza, come un azzurro glitterato.

Foto Instagram | thebabenook

Se volete osare, decorate solamente la punta con motivo maculato e coprite il resto dell’unghia con lo smalto nude. Delle unghie a punta con il french particolari e originali che sicuramente si faranno notare!

Foto Instagram | roberta.nailartist

Unghie a punta blu

Tra i colori più belli da sfoggiare in tutte le occasioni c’è il blu in tutte le sue sfumature. Le nail art blu sono tra le più richieste, specialmente se in contrasto con altre tonalità.

Foto Instagram | nails.byyangiee

Foto Instagram | natalya_kesyanails

Di idee ce ne sono davvero tante, basta sperimentare e scegliere il colore che più vi rispecchia!