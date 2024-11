Olio di oliva, la nail art dell’inverno che potrai sfoggiare anche a Natale

La nuova tendenza unghie da cui non potrai sfuggire: scopri come ottenere la nail art olio di oliva!

Stanno spopolando sui social network come Tik Tok e Instagram, le beauty addicted stanno prenotando il loro appuntamento dall’onicotecnica di fiducia per rimanere al passo con le tendenze del momento: stiamo parlando delle unghie olio di oliva, la nuova tendenza unghie conosciute anche con il nome di Martini Nails.

L’olive green sta prendendo il sopravvento per l’autunno inverno, tanto da declinarsi in tantissimi accessori e capi d’abbigliamento per sfoggiare outfit vivaci dal carattere romantico e allo stesso tempo determinato.

Delicate al punto giusto, le unghie olio di oliva possono essere realizzate in tantissimi modi diversi. Ecco cosa dicono i trend del momento!

Olio di oliva, il trend delle unghie che vorrai copiare anche tu

Scoprire nuove tendenze ti permette di sperimentare nuovi look e soprattutto nuove tonalità, probabilmente il verde oliva non lo hai mai preso in considerazione e sfoggiarlo sulle tue mani ti sembra ancora un po’ azzardato.

Eppure vedendo le nail art proposte dall’esperte del settore e dalle fashion addicted, ti verrà voglia di provarlo sulle tue unghie.

La tendenza probabilmente ha preso il sopravvento dopo che le celebrità hanno iniziato a sfoggiare la loro nail art del momento: a quanto pare Selena Gomez, l’artista statunitense tanto amata in tutto il mondo, ha pubblicato la sua ultima nail art con tanta soddisfazione e la sua community non ha potuto fare a meno di replicare il trend.

Con il verde oliva ti puoi sbizzarrire: se ti sembra un verde troppo particolare, puoi sempre optare per un french combinato ad una nuance nude, altrimenti azzarda di più con altre sfumature di verde ottenendo così una nail art ancora più originale.

Anche l’effetto specchio è una trend da cui non riuscirai a sfuggire: per un effetto più eccentrico e allo stesso tempo elegante, puoi provare il tuo verde oliva con effetto specchio e glitterato.

Abbina il verde oliva ad altre tonalità, come ad esempio il rosa in tutte le sue sfumature, il dorato e il nero. In commercio puoi trovare anche il classico smalto effetto gel per provare prima il colore sulle tue mani e vedere come ti sta, poi puoi richiedere l’intervento dell’onicotecnica così da ottenere una nail art più duratura, più elaborata e soprattutto più elegante da sfoggiare!

Il verde oliva è un colore di tendenza per tutto l’inverno, non ti resta che scoprire come poterlo abbinare al meglio anche nei look!