Come attendere il Black Friday? Semplice: approfittando di queste offerte Amazon

Se c’è qualcosa che, in questo periodo dell’anno, attendiamo tutti con la medesima trepidazione con la quale si aspetta il Natale questo è senza ombra di dubbio il Black Friday. Il grande giorno sta oramai per arrivare, e letteralmente ogni beauty addicted sul pianeta terra non sta più nella pelle al pensiero di accaparrarsi i migliori prodotti di bellezza a prezzi stracciatissimi.

Abbiamo già visto insieme quali incredibili offerte Sephora ha in serbo per noi, e con quali sconti Kiko ha deciso di deliziarci: è ora il turno di sbirciare in anteprima quali prodotti puntare su Amazon per questo sospirato Black Friday!

Un asciugacapelli di qualità: GHD Air

Foto Instagram @ghditalia

Non esiste momento migliore di questo per fare qualche investimento intelligente: uno potrebbe essere sicuramente puntare un asciugacapelli professionale, come ad esempio Ghd Air.



Dotato di un potente motore professionale da 2.100W e filtro removibile, crea un getto d’aria ad alta pressione che permette un’asciugatura ultra rapida, mentre l’avanzata tecnologia a ioni riduce l’odiato effetto crespo per un risultato da salone.



Il phon professionale Ghd Air si caratterizza per temperatura e velocità variabili, al fine di adattare l’asciugatura al proprio tipo di capello. Sì, è compatibile anche con il diffusore!

Siero viso (magari con Acido Ialuronico): Face D, Pure Plump

Foto Instagram @faced_italia

Un’ottima strategia potrebbe essere poi quella di fare rifornimento di ottimi prodotti atti alla skincare routine: FaceD Pure Pulmp è un siero viso a base di Acido ialuronico a 4 pesi molecolari, un vero e proprio puro concentrato, come il nome suggerisce. Esso promette di idratare la pelle di viso e collo in profondità per un effetto rimpolpante immediato. Contrasta inoltre i danni dei radicali liberi, lo stress ossidativo e l’invecchiamento cutaneo .

Crema viso luxury: SHISEIDO, Essential Energy Hydrating Cream

Foto Instagram @shiseido

Dopo il siero, manca solo una crema viso di qualità: la nuovissima Essential Energy di Shiseido si serve della Hyaluronic Acid RED Technology, la quale combina un esclusivo terzetto di Acidi Ialuronici con l’ estratto di radice di Ginseng per idratare la pelle ed indurla a re-idratarsi dall’interno. Gli estratti di Rosmarino e Citrus Unshiu completano infine l’efficacia della formula.

Kit per le unghie: smalti semipermanenti Tormay

Foto Amazon | kit di Tormay

Applicare lo smalto semipermanente fai da te, comodamente da casa, potrebbe essere ancora più facile con i prodotti giusti: perché non approfittare delle offerte del Black Friday per acquistare un buon kit? Questo di Tormay contiene ben 36 nuances, un base coat, un top coat lucido ed uno opaco. L’occorrente perfetto sia per saloni di bellezza professionali che per chi preferisce dedicarsi da sé alla propria manicure!

Una buona lampada Unghie UV LED : SUNUV

Foto Credits | Amazon

Come potrebbe mancare una delle migliori lampade per unghie nella nostra selezione? SUNUV SUN5 Nail Lamp dispone di 24 doppie sorgenti luminose da 36W, nonché di sufficiente spazio per curare 5 dita alla volta. Dotata di sensore automatico intelligente, permette di attivare persino una modalità a bassa temperatura per non danneggiare ulteriormente le unghie sensibili.

Allora, pronti per questo Black Friday?