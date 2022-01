In un mondo sempre più social, si fanno ancora le fototessere? La risposta è sì, ma su Instagram e la conferma ce la dà Benedetta Porcaroli con il suo ultimo post che irradia eleganza a non finire.

La giovane promessa del cinema italiano è ora al cinema con 7 donne e un mistero (ma l’abbiamo vista anche in La scuola cattolica, sul delitto del Circeo) ma oltre alla sua bravura a sorprenderci è la sua capacità di scegliere sempre il look giusto.

Come in questo caso, dove in un semplice post ci dimostra che è possibile venire bene anche nelle fototessere.

Un look scintillante che profuma di vintage

Spalle al muro bianco, sguardo fisso e braccia lungo i fianchi: questa la posa che la protagonista di Baby ha scelto per la sua fototessera. Semplice, distaccata e bellissima. Complice soprattutto una mise gioiello perfetta dalla testa ai piedi, che comprende una gonna a vita alta effetto vedo/non vedo, un bustier di cristalli e guanti super chic.

Il dettaglio c’è ma non si vede ed è questo che lo rende perfetto. Parliamo del collant a “vista” sulla vita, una tendenza che spopola sempre più tra le giovanissime. La gonna emana retrò vibes talmente delicate che ci sembra di assistere a un tesoro della nonna prezioso ed etereo, che dona luminosità all’intera figura. Il contrasto chiaro con i guanti è il fiore all’occhiello dell’outfit, mentre il corsetto urla grinta da ogni cristallo.

Ora sappiamo come vestirci per essere speciali anche in una semplice foto casalinga (supponendo che quello sia il muro della casa che condivide con Riccardo Scamarcio).