Si avvicina la 66° edizione dei David Donatello, il premio cinematografico più prestigioso in Italia, che si tiene ogni anno a Roma dal 1956. Soltanto pochi giorni fa sono state annunciate le nomination e tra i nomi più importanti del cinema italiano compaiono anche quelli di due giovani e talentuose attrici che ultimamente stanno facendo parlare molto di sé. Stiamo parlando di Benedetta Porcaroli, nota soprattutto per la serie tv Netflix “Baby”, e Matilde De Angelis, ospite d’eccezione al Festival di Sanremo 2021, nonché star internazionale.

Le due attrici nominate ai David Donatello

Due nomi che ci riportano alla fiction italiana “Tutto può succedere“, dove Benedetta Porcaroli e Matilda De Angelis hanno recitato fianco a fianco, dal 2015 al 2018, interpretando due adolescenti all’opposto: la prima studiosa e responsabile, l’altra un po’ folle e in costante conflitto con il mondo. Ma quello è stato per le due attrici soltanto l’inizio di una brillante carriera, che ora le avvicina a uno dei premi più ambiti, a quello che può essere considerato il massimo riconoscimento a livello nazionale. Entrambe sono candidate nella categorie di attrici non protagoniste: Benedetta Porcaroli per il film “18 regali” e Matilde De Angelis per “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose“.

Matilda De Angelis

Matilda De Angelis è nata e cresciuta a Bologna, dove ha frequentato il liceo scientifico e ha studiato musica. Prima musicista, poi attrice, la sua carriera nel cinema inizia intorno ai vent’anni quando viene scelta per recitare insieme a Stefano Accorsi nel film “Veloce come il vento“, diretto da Matteo Rovere. Negli anni successivi recita nei video musicali “Tutto qui accade” dei Negramaro e “Felicità puttana” dei Thegiornalisti. Poi nella serie tv “Tutto può succedere” e nei film “Una famiglia“, “Il premio“, “Vita spericolata” e in “Youtopia“. Nell’ultimo anno Matilda De Angelis è stata coprotagonista insieme a Elio Germano del film Netflix “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose“, diretto da Sydney Sibilia, e della serie di successo “The Undoing”, dove ha recitato al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. Per non parlare del suo ultimissimo successo nel telefilm “Leonardo“, in onda su Rai 1, dove interpreta la splendida Caterina da Cremona.

Benedetta Porcaroli

Dopo aver iniziato la sua carriera come modella, Benedetta Porcaroli viene scelta per la fiction “Tutto può succedere“, dove recita al fianco di Matilda De Angelis. Nel 2016 invece viene scelta per un ruolo nel film “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese. Negli anni successiva recita in diversi film, tra cui “Sconnessi” di Christian Marazziti, “Quanto Basta” di Francesco Falaschi, “Una vita spericolata” di Marco Ponti e “Tutte le mie notti” di Manfredi Lucibello. Nel 2018 arriva il ruolo da protagonista, al fianco di Alice Pagani e Anna Lou Castoldi, nel telefilm “Baby” in onda su Netflix. Recita poi per il film “18 regali“, per il quale ha ricevuto la nomination come miglior attrice non protagonista.