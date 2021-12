Ecco le tendenze da ripescare dall'armadio anni '60

Le tendenze moda non finiscono mai! Tra le tante opzioni disponibili questo autunno-inverno, gli altrettanti outfit da sfoggiare nelle più svariate situazioni, troviamo anche la moda new vintage che si ispira agli anni ’60. Ciò che ci piace in particolare di questo trend è il fatto che ci dia la possibilità di coniugare capi davvero vintage (da recuperare dall’armadio di mamma o nonna) e pezzi di produzione contemporanea ma ispirati ai modelli femminili, confortevoli e un po’ naive degli amati Sixties. Tra i nostri tagli prediletti vi sono sicuramente i mini dress e le mini gonne da abbinare a polo o camicette. I vestiti cut out in versione sporty ne sono un esempio!

Quali sono i colori più anni ’60 da scegliere?

La moda è questione di modelli, tagli, tessuti (pensiamo ad esempio alla tendenza dei capi in raso) e soprattutto colori! Tra i colori moda della stagione autunno-inverno troviamo alcune opzioni che si sposano alla perfezione con lo stile new vintage anni ’60. I due esempi più evidenti sono i marroni, caldi e freddi, nelle loro infinite sfumature che si sposano bene con tutti gli incarnati. E il bianco, anch’esso declinato nelle tante sfumature di avorio, panna, beige chiarissimo o bianco candido. La tendenza total white aveva già attirato la nostra attenzione, ma ora che può aiutarci a realizzare i nostri outfit anni ’60 è diventata proprio irrinunciabile!