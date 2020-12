Amici dei reali: quelli che non ti aspetti

Basta pensare che i Reali non siano persone socievoli: lo sono eccome, e hanno anche amicizie che non ti aspetteresti mai.

Certo, forse è troppo sperare che la Regina Elisabetta si faccia un aperitivo ogni tanto con Claire Foy o Olivia Coleman (e non solo perché la Corona non è stata sempre contenta dell’interpretazione di Netflix delle vicissitudini reali).

Ma in famiglia qualcuno che ha amicizie al di fuori della cerchia di baronetti e lady c’è: ecco quali sono gli amici con i quali i reali britannici prendono una birra al pub. O con cui lo farebbero, se potessero.

Harry e Tom Hardy

A quanto pare quello che lega il principe Harry e Tom Hardy è un rapporto tutt’altro che istituzionale: l’attore e il secondo genito di Lady D sarebbero già da diversi anni. I due non solo vengono spesso visti giocare insieme a polo, ma Hardy, tra i più pagati di Hollywood, avrebbe anche lasciato il set del fim che stava girando all’epoca per partecipare al matrimonio del suo “buddy” con Meghan Markle.

Ellie Goulding e Eugenie e Beatrice di York

Secondo i rumors londinesi, prima di incontrare la bella Meghan, Harry avrebbe avuto un relazione con la cantautrice britannica. La relazione (se c’è stata) è finita, ma i rapporti di Ellie Goulding con i Windsor no, o almeno con le loro cugine, Eugenie e Beatrice di York. Anche in questo caso, i matrimoni dei royals sono stati terreno fertile per il gossip: loro erano presenti alle sue nozze, mentre la Goulding avrebbe partecipato sia a quello della minore delle figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, sia a quello di Kate e William.

Meghan Markle e Priyanka Chopra

In questo caso, forse, è meno sorprendete che l’ex diva di Hollywood, Meghan Markle, abbia amicizie nel jet set, ma d’altronde ormai è una reale anche lei a tutti gli effetti. In questo caso, la bff di Meghan è Priyanka Chopra. Le due si sono conosciute in occasione del gala della Elle Women in Television. L’attrice indiana e vincitrice di Miss Mondo nel 2000 era anche tra gli invitati al matrimonio di Meghan ed Harry.

Eddie Redmayne e il principe William

L’amicizia tra l’attore di Animali fantastici e dove trovarli e l’erede al trono britannico risale ai tempi della scuola. Erano solo due ragazzini, Eddie e William, quando frequentavano il prestigioso collegio maschile di Eton, dove giocavano anche nella stessa squadra di rugby.

I Beckham e la famiglia reale

In realtà, i Beckham sono considerati una seconda famiglia reale, quindi era logico che tra le due “casate” ci potesse essere feeling. David e Victoria, infatti, spessisimo sono invitati a presenziare agli eventi reali, tra i quali i royal wedding e hanno anche avuto l’onore di conoscere personalmente la Regina Elisabetta. L’amicizia tra le famiglie sarebbe nata nel 2012, quando in occasione delle olimpiadi di Londra William e David avrebbero fatto amicizia e, dopo aver collaborato a una campagna animalista, i due avrebbero anche fatto incontrare le consorti, Kate e Victoria, divenute anche loro subito

grandi amiche.