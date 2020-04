1 di 11

Foto Getty Imagez | Stephen Lovekin

Con Harry Potter e I doni della morte (parte 1) in programmazione per stasera su Italia 1, abbiamo pensato di dedicare un articolo a un argomento scottante per tutti gli amanti della saga: le differenze tra i film e i libri. Ce ne sono tantissime, più o meno determinanti, e sarebbe impossibile elencarle tutte. In linea di massima, però, si tratta di numerosi dettagli, descrizioni ed episodi che attraverso l’articolata struttura dei libri hanno dato vita a un vero e proprio immaginario, a un mondo che difficilmente la generazione che è cresciuta con le pubblicazioni della Rowling potrà dimenticare (o anche solo prendere in considerazione che non sia reale, anche se ai babbani non è dato conoscerlo). I film hanno poi svolto un ottimo lavoro nel dare un volto a quel mondo, pur dovendo lasciare da parte qualche pezzo per questioni di praticità. Concentriamoci allora sulle 10 differenze più significative tra i libri e i film di Harry Potter, in un excursus attraverso sette volumi e otto pellicole cinematografiche in ordine sparso.