Anche se spesso facciamo fatica ad ammetterlo, è chiaro che il nostro stile, in molte occasioni, è influenzato dai social e dalle celebrities. La piattaforma di ecommerce Farfetch, tra le più famose quando si parla di brand di lusso, ha ideato una ricerca sulle icone di stile europee.

Sul podio tre donne che sfoggiano tre stili completamente diversi: Victoria Beckham, Kate Middleton e la nostra Chiara Ferragni.

Victoria Beckham è l’icona di stile indiscussa del 2020

Posh Spice si aggiudica la medaglia d’oro come icona di stile dell’anno. Sin dall’esordio con le Spice Girls, Victoria sia è sempre contraddistinta per i suoi outfit audaci e seducenti. Oggi, però, la signora Beckham ha deciso di puntare sul minimalismo, concentrandosi sulla sua femminilità e la sua forte personalità.

Victoria mixa sapientemente capi femminili a capi dal taglio maschile, adora i completi mannish over e i tacchi vertiginosi. Ovviamente, tra i pezzi che non possono mancare nei suoi outfit, e che l’hanno sempre contraddistinta, troviamo gli occhiali a mascherina e i pantaloni a zampa d’elefante, un vero must di questa stagione.

Da vera icona di stile, Victoria Beckham ha anche una sua linea di abbigliamento. Il brand la rispecchia perfettamente: elegante, femminile e con abiti dalle linee classiche, con qualche punta di esuberanza, tra maniche a sbuffo e colletti oversize super alla moda.

Kate Middleton

Kate Middleton conquista il secondo posto grazie alla sua raffinatezza da vera reale d’Inghilterra. Tra abitini bon ton, dalle linee pulite e spesso economici, la duchessa di Cambridge è l’unica del suo mondo ad essere entrare nella classifica di Farfetch.

Kate è stata più volte paragonata, per l’eleganza e la sobrietà del suo stile, a Lady D. Entrambe, infatti, hanno sfoggiato in più occasioni abiti dal taglio quasi rigoroso, con cappellini bon ton e borse piccole e dalle forme classiche.

Inoltre, con il suo stile senza tempo è stata eletta come “la più elegante”.

Chiara Ferragni

Medaglia di bronzo per Chiara Ferragni, la nostra influencer diventata ormai icona di stile in tutto il mondo. Nei giorni scorsi Chiara, insieme a suo marito Fedez, ha ricevuto l’Ambrogino d’oro per l’impegno a sostegno della lotta contro il Coronavirus.

Chiara forse non ha bisogno di troppe presentazioni. Il suo stile, davvero unico, è copiato dalle fashion victim di tutto il mondo ed è caratterizzato da continui cambiamenti e un gusto decisamente personalissimo.

Anche Chiara Ferragni, come Victoria Beckham, ha lanciato la sua omonima linea di abbigliamento, contraddistinta dal suo marchio di fabbrica, un occhio azzurro con delle ciglia lunghissime.

Chi sono le altre icone di stile secondo Farfetch

Nella classifica stilata da Farfetch troviamo anche altre influencer, ma non solo. Se al quarto posto infatti c’è Olivia Palermo, attrice e modella statunitense da oltre 6 milioni di followers su Instagram, il quinto posto è andato alla cantautrice brittanica Ellie Goulding.

Sesto posto per Alexa Chung, una vera e propria icona di stile alla quale Mulberry ha anche dedicato una borsa. Settimo posto per Jane Birkin, attrice che a 73 anni è ancora tra le donne più amate del pianeta. Anche a lei è stata dedicata una borsa: l’iconica Birkin di Hermes.

Ottavo e nono posto rispettivamente per Anna Cleveland e Lizzy Hadfield. La prima è tra le top model del momento, la seconda è un’influencer da oltre 500mila followers su Instagram e con un blog pazzesco, Shot from the street.

Decimo posto, infine, per l’attrice russa Bonnie Strange.