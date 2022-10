Abiti da sposa autunnali, i modelli del 2022 sono meravigliosi

Abbiamo passato l’estate a sbirciare incantate i matrimoni più cool dello showbiz come quello di Nina Senicar con l’attore Jay Ellis, ma l’amore non si ferma e nemmeno la moda. Anche l’autunno, stagione romantica per eccellenza, vedrà convolare a nozze tante anime gemelle e la scelta dell’abito da sposa è uno dei momenti più importanti per una bride to be.

Dopo aver visto gli abiti da sposa sotto i mille euro, i modelli di quest’autunno sono delicati, vaporosi e davvero glamour: scopriamo i migliori!

Love is in the air, ecco quali abiti da sposa scegliere in autunno

Il nostro cuore è stato rapito dal meraviglioso (e conteso) abito da sposa di Nicola Peltz e poi dal look rockeggiante della nostra Federica Pellegrini, ma anche i modelli bridal autunnali ci lasciano senza fiato.

Super romantici e dallo stile moderno, non convenzionale, sono davvero tanti i modelli che ci hanno colpito, primo fra tutti quello di Elisabetta Delogu visto a Il Matrimonio dei Sensi durante la Milano Fashion Week. Una collezione gilded, dorata come le donne di Klimt alla quale si ispira: velature plissettate, raso, seta, pizzo, ricami floreali e un micro bustino che rende la sposa seducente e piena di grazia allo stesso tempo.

Foto Davide Bonaiti – Abiti da sposa autunnali

Tra i modelli più tradizionali, nei colori e nei tessuti, in autunno spiccano gli abiti da sposa corti, un trend che sta spopolando sempre di più e una scelta non convenzionale, per spose dal carattere deciso. Noi di fronte al mini dress bridal di Elie Saab tempestato di lustrini e perline abbiamo perso la testa! Il velo da sposa è il vero tocco glam di questo abito e riprende le applicazioni floreali del vestito nel cappuccio e in uno strascico lunghissimo.

Foto Instagram | Elie Saab – Abiti da sposa autunnali

Finiamo questo tuffo nel mondo degli abiti da sposa autunnali più interessanti con un modello boho chic: etereo, delicatissimo, frusciante come una brezza estiva.

Foto Giambattista Valli – Abiti da sposa autunnali

E chi se non Giambattista Valli poteva creare questo abito da sposa perfetto nelle forme e nello stile? Indossandolo sembrerà di essere delle novelle Galadriel, regine degli Elfi dalla classe innata e senza tempo. Il modello è morbido e cade su una gonna plissettata, mentre a far da cornice allo scollo profondo c’è la cappa che copre le spalle e fa da strascico.