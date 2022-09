Federica Pellegrini, 3 cose che abbiamo imparato dal suo abito da regina

Federica Pellegrini ha detto sì al suo Matteo Giunta e la cerimonia blindatissima l’ha vista raggiante e bellissima. Trapelate le foto del suo abito da sposa possiamo confermarlo anche noi: la Divina si conferma regina del glamour.

Dopo aver visto Dua Lipa in abito bianco per il matrimonio di Jaquemus, anche da Federica Pellegrini ci aspettavamo un tocco grintoso e non siamo state affatto deluse.

Velo e strascico: un tuffo nella tradizione

Al suo arrivo alla Chiesa di San Zaccaria a Venezia Federica Pellegrini ha lasciato tutti senza fiato ad asciugarsi le lacrime dalla commozione. Romantica e glamour, ha scelto un look semplice ma moderno che promuoviamo a pieni voti!

Foto Instagram | Federica Pellegrini abito da sposa

L’abito da sposa bianco firmato Nicole Milano non è certo quello della discordia di Nicola Peltz, bensì la quintessenza della modernità: in seta, uno scollo che lascia scoperte le spalle e uno strascico lungo. A ricoprire tutto il preziosissimo velo tempestato di minuscoli fiorellini 3d, che fa l’occhiolino alla tradizione.

Il cerchietto con maxi fiore, per un pizzico di follia

Già perché nel caso di Federica Pellegrini a fare la differenza sono proprio gli accessori: un cerchietto con maxi fiore bianco e gli occhiali da sole con montatura bianca.

Il cerchietto è l’elemento shock che crea scompiglio ma che ci piace da impazzire proprio per il suo essere out-of-mind! E poi il look total white scelto è super cool.

Gli occhiali bianchi sono già un must del look da sposa, grazie Federica!

Foto Instagram | Federica Pellegrini abito da sposa

Gli occhiali da sole bianchi, in particolare, sono il tocco rock che ci ha fatto impazzire e che è totally Pellegrini! La forma allungata e vagamente retrò li rendono l’accessorio top, che diventerà un must nei look da sposa ne siamo sicure.

Semplicità è stata la parola chiave e si vede anche nella scelta di un beauty look naturale che punta tutto sul nude e su un’acconciatura scompigliata e fresca. Insomma: Federica Pellegrini è la sposa che vorremmo essere!