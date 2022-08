Invitata al matrimonio vestita di bianco? Dua Lipa può

Tra i matrimoni dell’estate 2022 da ricordare c’è stato sicuramente quello dello stilista Simon Porte Jacquemus con Marco Maestri. E tra gli invitati, splendida e ammaliante, c’era pure lei, Dua Lipa. Per l’occasione ha sfoggiato un abito da sogno, bianco e con trasparenze perfette per esaltare il suo corpo.

Foto Twitter @Itboytrends | Jacquemus e Marco Maestri sposi il giorno del loro matrimonio

Gli sposi hanno coronato il loro sogno d’amore con una grande cerimonia a Charleval, in Provenza, nel Sud della Francia, dopo quattro anno di fidanzamento. Tra gli invitati c’erano molti vip, e la cantante Dua Lipa è stata sicuramente una delle più ammirate e fotografate, vuoi per la sua bellezza, vuoi per la bellezza del suo vestito.

Foto Twitter @LipaToday | Dua Lipa in abito bianco al matrimonio di Jaquemus

Infatti la popstar indossava un abito attillato trasparente bianco con intimo a vista. Insomma non aveva un bondage dress come alla premazione dei Grammy Awards, ma ha comunque attirato l’attenzione. In molti sui social hanno commentato: “sarebbe stata lei la sposa perfetta con questo slip dress con ricami floreali e spacco laterale!”.

Foto Twitter @scomposta_ | Dua Lipa in White Dress

Per quanto riguarda il colore dell’abito, Dua Lipa non ha scelto nulla di straordinario. In effetti partecipare al matrimonio di Jacquemus e Marco con un abito bianco (ovviamente del brand Le Papier) era il dress code voluto dagli stessi sposi, ma la scelta di Dua Lipa di puntare su un vestito tanto mozzafiato è stata senza dubbio in linea con il suo spirito anticonvenzionale.