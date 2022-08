L’abito da sposa di Nicola Peltz è quello della discordia

Il rampollo di casa Beckham, Brooklyn, e l’attrice Nicola Peltz hanno detto il fatidico “si” ad aprile in una location da sogno a Palm Beach e le nozze da 3 milioni di dollari sono il sogno della Gen Z. Così come lo splendido abito da sposa scelto dalla multimilionaria e firmato Valentino Haute Couture, che fa parlare di sé non solo per l’ineguagliabile bellezza, ma per essere al centro di un “caso diplomatico” con la suocera Victoria Beckham.

Il suo non è di certo uno degli abiti da sposa economici di cui ci siamo innamorate, al contrario è un modello che ci lascia davvero con il fiato sospeso!

Victoria in panchina, Nicole sceglie un’altra V per l’abito da sposa: quella di Valentino!

Se Brooklyn Beckham è apparso come un vero principe azzurro in un abito Dior Homme al giorno più importante della sua vita, la bellissima Nicole Peltz ha scelto, invece, un abito Valentino Haute Couture dalla linea tradizionale.

Sembrerebbe quasi un omaggio a un altro abito da sposa ormai iconico, quello di Kate Middleton, o forse è solo la nostra immaginazione: ma la classe non è acqua e la semplicità è sempre un’arma vincente, parola di Nicola!

Foto Instagram | Nicola Peltz

L’abito bianco, realizzato su misura, è infatti minimal, in raso duchesse e gonna lunga con strascico. Le bretelline sono sottili e lasciano la schiena scoperta ma a compensare c’è l’ampio velo in pizzo abbinato ai guanti. C’è anche qualcosa di blu, come da tradizione, ma non si vede: una frase della madre cucita all’interno del vestito.

Linea pulita, semplice e perfetta. Solo una domanda nasce spontanea (e non solo a noi): come mai la bella Nicole Peltz non ha optato per il marchio VB della suocera Victoria Beckham? Sarà forse per questo che le due non sembrano più così affiatate come un tempo?