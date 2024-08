Abbronzatura: i trucchi per farla durare più a lungo, gli errori da evitare per non farla sbiadire

Hai appena conquistato l’abbronzatura perfetta? Non farla svanire! Scopri come mantenerla a lungo.

L’estate è sinonimo di sole, mare e pelle dorata. L’abbronzatura è per molti un must estivo, un segno di una vacanza trascorsa sotto il sole e di un corpo ricaricato di energia. Ma come fare per mantenere quella bellissima tintarella il più a lungo possibile?

Te lo sveliamo noi di pourfemme.it in questo articolo dove trovi tutti i trucchi per prolungare l’abbronzatura, e anche gli errori da evitare per non farla sbiadire troppo presto. Sapevi ad esempio che l’abbronzatura dura più a lungo se includi nella tua alimentazione i cibi giusti? È proprio così, continua a leggere e scoprirai quali sono questi super food amici della pelle e della tintarella.

Abbronzatura, la beauty routine per farla durare più a lungo

L’idratazione è il segreto numero uno per mantenere un’abbronzatura duratura. Dopo l’esposizione al sole la pelle tende a seccarsi, favorendo la desquamazione e la perdita del colore. È quindi essenziale utilizzare una crema corpo idratante ricca di sostanze nutrienti come il burro di karité, l’aloe vera e l’olio di cocco. Questi ingredienti aiutano a ripristinare il film idrolipidico della pelle, prevenendo la secchezza e mantenendo la pelle morbida e luminosa.

Anche la temperatura dell’acqua con cui ci si lava influisce sulla durata dell’abbronzatura. Le docce troppo calde infatti possono accelerare il processo di desquamazione della pelle, riducendo la durata del colore. Ti consigliamo quindi di fare docce tiepide e utilizzare detergenti delicati, preferibilmente con formulazioni idratanti, per non stressare ulteriormente la pelle.

Scrub in estate, si o no? Esfoliare la pelle può sembrare un consiglio controproducente per chi vuole mantenere l’abbronzatura, ma in realtà può essere molto utile se fatto nel modo giusto. Una esfoliazione delicata aiuta a rimuovere le cellule morte, favorendo un’abbronzatura più uniforme e duratura. Esfolia la pelle una volta a settimana con un prodotto delicato, come uno scrub fai da te da preparare in casa, evitando movimenti troppo energici.

Utilizzare creme specifiche dopo sole non serve solo ad alleviare eventuali arrossamenti, ma aiuta anche a fissare l’abbronzatura. Questi prodotti contengono spesso ingredienti come il pantenolo, la vitamina E e l’aloe vera che idratano in profondità e leniscono la pelle dopo l’esposizione solare.

Il consiglio in più? Usa gli autoabbronzanti, possono essere un valido alleato per prolungare la tintarella. Scegliere prodotti leggeri, che diano un effetto graduale, può aiutare a mantenere un colorito dorato anche quando l’abbronzatura naturale inizia a svanire. È importante applicarli su una pelle ben idratata e esfoliata per evitare macchie.

Gli errori da evitare per non veder sbiadire la tintarella

Per non dire “bye bye” troppo presto all’abbronzatura, al rientro in città è meglio evitare la piscina. Il cloro infatti è uno dei nemici numero uno della tintarella: questa sostanza chimica tende a seccare la pelle, favorendo la desquamazione e, di conseguenza, la perdita dell’abbronzatura.

Se proprio non vuoi rinunciare a frequentare la piscina ti consigliamo di fare una doccia subito dopo per rimuovere il cloro dalla pelle, e applicare poi una crema idratante.

Altro fattore che può accelerare la perdita dell’abbronzatura, come già accennato, sono i bagni lunghi e caldi. L’acqua calda dilata i pori e favorisce la desquamazione della pelle. Meglio optare per docce brevi e con acqua tiepida per evitare di compromettere il colorito.

Per mantenere la pelle abbronzata stai alla larga da alcuni prodotti cosmetici troppo aggressivi. Evita detergenti contenenti alcol o altre sostanze che potrebbero seccare la pelle. Opta piuttosto per prodotti formulati specificamente per pelli sensibili o disidratate: può fare la differenza.

Evita anche di indossare indumenti troppo aderenti perché possono strofinare contro la pelle, favorendo il distaccamento delle cellule morte e la perdita del colore. Meglio scegliere abiti leggeri e comodi, in tessuti naturali come il cotone, che permettono alla pelle di respirare e mantengono l’abbronzatura intatta.

L’idratazione interna, infine, è altrettanto importante di quella esterna. Bere acqua in quantità sufficiente ti aiuta a mantenere la pelle elastica e idratata, prevenendo la secchezza e la perdita dello strato superiore della pelle. Consuma almeno due litri d’acqua al giorno, è una buona pratica per mantenere una pelle luminosa e sana.

I cibi che aiutano a mantenere l’abbronzatura

La tintarella può durare più a lungo anche introducendo nella dieta alcuni cibi che sono super alleati dell’abbronzatura, oltre che della pelle e del benessere in generale. Come le carote, che sono ricche di beta-carotene, una sostanza che stimola la produzione di melanina, il pigmento responsabile dell’abbronzatura. Consumare carote fresche, magari in insalate o centrifugati, può aiutarti a prolungare la durata del colorito estivo.

I pomodori, oltre a essere rinfrescanti, sono ricchi di licopene, un potente antiossidante che protegge la pelle dai danni del sole e aiuta a mantenere l’abbronzatura. Anche il consumo di salsa di pomodoro può essere utile: il licopene infatti è più facilmente assimilabile quando i pomodori sono cotti.

Le albicocche e le pesche sono due frutti estivi anch’essi ricchi di beta-carotene, che favorisce la durata dell’abbronzatura. Inoltre contengono vitamine e minerali che mantengono la pelle sana e luminosa. Consumare albicocche e pesche come spuntino o in frullati è un modo gustoso per prendersi cura della propria pelle.

Gli spinaci, insieme ad altre verdure a foglia verde scuro, sono una fonte eccellente di carotenoidi, che non solo aiutano a mantenere l’abbronzatura ma proteggono anche la pelle dai danni del sole. Puoi consumarli crudi in insalate oppure cotti come contorno.

Altro prezioso alleato dell’abbronzatura è la frutta secca. Noci, mandorle e semi di girasole sono ricchi di vitamina E, un antiossidante che mantiene la pelle elastica e idratata e aiuta a combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Il tè verde, infine, è noto per le sue proprietà antiossidanti che proteggono la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UV e contribuiscono a mantenere un’abbronzatura uniforme. Bevi una o due tazze al giorno di tè verde freddo con qualche goccia di limone: è utile non solo per la pelle, ma anche per il benessere generale.

Il segreto è prendersi cura della pelle in modo costante, sia dall’esterno che dall’interno, per far risplendere l’abbronzatura il più a lungo possibile!