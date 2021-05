Quando la pelle del corpo è particolarmente secca, servono creme idratanti corpose e nutrienti, che ristabiliscano l’equilibrio dell’epidermide. Disidratazione, temperature molto rigide, stress, problemi ormonali, sono tutti fattori che possono portare desquamazione del corpo.

In questi casi bisogna eseguire con regolarità uno scrub di tutto il corpo, concentrandosi soprattutto sulle zone critiche, come talloni e gomiti: sarebbe meglio farlo sulla pelle asciutta per essere più efficace, e poi sciacquare il tutto, ma può essere eseguito anche sotto la doccia, sempre aiutandosi con un panno ruvido. Dopodiché, va applicato il prodotto giusto sulla pelle ancora umida.

Le migliori creme corpo idratanti low cost

Anche la pelle più secca e disidrata può essere riparata grazie ai prodotti specifici: abbiamo selezionato le creme corpo più efficaci rigorosamente low cost, da acquistare comodamente online.

Cocoa Butter Formula di Palmer’s è a base di burro di cacao ed è arricchita con vitamina E per riparare anche la pelle più screpolata.

Il Latte Idratante di CeraVe è un vero e proprio must have per chi ha pelle secca ma anche sensibile. Leggera e vellutata, questa crema idratante contiene una combinazione di tre ceramidi essenziali 1, 3 e 6-II, che costruiscono la barriera protettiva della pelle e la rendono di nuovo morbida.

Un sogno di miele, avvolgente e nutriente: così potremmo definire la crema corpo Nuxe: un vero e proprio balsamo per la pelle secca, una coccola per il corpo.

Particolarmente ricca, non unge e ha un profumo molto intenso.

Grazie al triplo complesso all’avena prebiotica (farina d’avena + estratto d’avena + olio d’avena), la Crema Lenitiva Aveeno aiuta anche le pelli più difficili e messe a dura prova: riduce la secchezza e l’irritazione della pelle anche legate al diabete.

La Crema protettiva di Sudocrem contiene ossido di zinco e lanolina: riduce rossori e irritazioni, ammorbidisce la pelle più dura e aiuta a ristabilire la giusta idratazione. Inoltre, aiuta a ridurre il rischio di infezione e contiene un anestetico locale delicato per lenire dolori e irritazioni. È indicata per i neonati in caso rossori di pannolino, per chi soffre di eczema o acne e ha bisogno di qualcosa di lenitivo e che rigeneri la pelle.