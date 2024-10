10 consigli di bellezza di cui non potrai più fare a meno: segui i nostri suggerimenti per avere la certezza di essere sempre al top!

I consigli di bellezza di cui non potrai più fare a meno: ti proponiamo una guida indispensabile per prenderti cura di te.

Dai segreti per sfoggiare un sorriso perfettamente bianco e smagliante alle soluzioni per rendere più folte le ciglia, dai uno sguardo ai nostri suggerimenti per essere sempre al top.

Segui i nostri consigli di bellezza per i capelli e il viso per donne di tutte le età!

Consigli beauty: come prendersi cura del proprio corpo

10 consigli che torneranno utili a donne di tutte le età, potranno diventare i tuoi consigli di bellezza preferiti di cui non potrai più fare a meno!

Pulizia del viso

I primi consigli di bellezza per donne di tutte le età non possono che riguardare il viso! Rimuovi ogni traccia di make up prima di andare a letto, usando l’acqua micellare o il latte detergente.

Applica sempre una crema per il giorno e una per la notte, più nutriente. Una o due volte la settimana, usa lo scrub che elimina le cellule morte. La pulizia del viso è molto importante.

Denti bianchi al naturale

Per avere un sorriso smagliante, ti suggeriamo dei consigli di bellezza naturali: sembrerebbe che il bicarbonato di sodio rimuova efficacemente macchie e imperfezioni dello smalto dentale; la salvia dovrebbe rendere i denti più lucidi e combattere l’alitosi.

Ciglia più lunghe e folte con e senza mascara

Per valorizzare lo sguardo, usa l’olio di ricino, un rimedio particolarmente economico e facile da reperire che in un mese renderà più forti, folte e lunghe le tue ciglia.

Una valida alternativa è costituita dalla miscela di olio essenziale di rosa e d’oliva. E per il trucco da sera, non dimenticare di utilizzare il piegaciglia e un velo di mascara!

Struccare viso e occhi

Se utilizzi molti prodotti (correttore, fondotinta, cipria, fard ecc.), hai bisogno di una detersione profonda: scegli il latte detergente o l’acqua micellare. Se, invece, sei solita stendere solo una base uniformante, utilizza un sapone specifico per la detersione.

Labbra carnose: rimedio naturale

Ti piacerebbe avere una bocca a prova di bacio? Usa un impacco a base di olio extravergine di oliva e gocce di limone oppure aggiungi un pizzico di cannella al tuo rossetto. Otterrai in breve tempo un effetto riempitivo!

Unghie più forti

Per rendere le unghie forti e resistenti, esegui una pulizia regolare, applica impacchi nutrienti, utilizza il limone per sbiancarle e segui un’alimentazione ricca di vitamine, calcio, ferro e proteine.

Cura dei capelli

Evita acconciature che creano tensione sul cuoio capelluto come la coda di cavallo, tieni il phon ad una distanza di almeno 10 cm e usa spazzole con setole naturali per non spezzarli. Non perdere i nostri consigli sui capelli perfetti!

Capelli perfetti in poco tempo

I nostri consigli di bellezza per capelli: dopo il lavaggio, usa il balsamo per districare la chioma. Per ridurre il tempo dello styling, opta per un effetto mosso senza piastra ne ferro. Applica qualche noce di spuma e usa il diffusore.

Tingere i capelli

Se hai i capelli già colorati, applica solo sulla radice e lascia in posa per un terzo del tempo indicato. Per ravvivare i riflessi, estendi il colore sulle mezze lunghezze e risciacqua dopo soli 5 -10 minuti.

Non cercare di schiarire i capelli con la colorazione in casa. Se hai i capelli colorati, puoi renderli più scuri ma non più chiari ma se applichi una colorazione bionda, saranno solo le radici ad assumere questa nuance mentre le punte resteranno colorate!

Trattamenti di benessere

Non rinunciare ai trattamenti di benessere da fare ogni tanto. I trattamenti di bellezza possono aiutarti a prenderti cura di te e a ottenere dei risultati che desideri raggiungere.