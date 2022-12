Come fare i capelli mossi senza piastra spendendo pochissimo: tutorial facile facile

Voglia di una piega favolosa senza impiegare il minimo sforzo? Impossibile… o quasi. La scorciatoia perfetta -e puntualissima- ce la offre proprio TikTok. Dimentica per un attimo piastre, ferri ed arricciacapelli di ultima generazione i quali, alla lunga, potrebbero risultare dannosi. Per quale motivo? Perché sembrerebbe che il metodo in questione, oltre che andare incontro a pigre esigenze, favorisca per di più la salute del capello.

Il nuovo procedimento preferito dalle amanti della chioma mossa e fluente è il bigodino unico, un vero must tra le tendenze capelli da non perdere in tempi recenti. Si tratta infatti non dei soliti bigodini che tutti conosciamo, bensì di una sorta di “maxi-bigodino” a fascia il quale permette di arrotolare in pochi gesti tutte le lunghezze. Ma capiamone di più.

No-heat curls, come usare il maxi bigodino ed accantonare per sempre l’arricciacapelli

Preceduto dal furbo escamotage che vede protagonista (non ci crederete mai) la famigerata cintura dell’accappatoio, questo nuovo metodo andato virale sulla piattaforma social segue idealmente il medesimo procedimento: il primo passo consiste nel creare tra i capelli la divisione che si preferisce, che sia essa centrale oppure laterale, indossando il bigodino come fosse un cerchietto per poi letteralmente arrotolare le ciocche attorno ad esso. Basterà poi fissarne le estremità, ed attendere pazientemente.

Il risultato sarà garantito soprattutto se i passaggi saranno eseguiti a capelli umidi, e qualora si riesca a mantenere la posa per tutta la notte. La sorpresa dello svelare la piega ed ammirarne le onde perfette starà tutta nel mattino seguente, quando non resterà che vaporizzare su di esse una generosa quantità di lacca!