Avere una bella pelle è il sogno di tante donne, sfoggiare un viso luminoso e senza imperfezioni e un corpo dalla pelle tonica, idratata e, vista l’estate perché no, anche abbronzata. Per ottenere questi risultati è importante seguire una dieta equilibrata e variata, ricca di alimenti idratanti, rassodanti e tonificanti. Non solo prodotti di bellezza e sedute dall’estetista, quindi, ma anche 10 cibi alleati di una pelle perfetta!

Continua a leggere

Leggi anche: come avere una bella pelle sana e luminosa

Continua a leggere

Cibi per la pelle secca

Procuratevi questi tre alimenti e imparate a introdurli nella vostra dieta quotidiana per assicurarvi una pelle idratata e giovane più a lungo:

Continua a leggere

Leggi anche Metodo tabata: esempio di allenamento per home fitness

olio di cocco: nutriente e altamente idratante l’olio di cocco, forte del contenuto in acido laurico, acidi grassi essenziali e vitamina E, dona alla pelle luminosità ed elasticità, nutrendola efficacemente dall’interno.

nutriente e altamente idratante l’olio di cocco, forte del contenuto in acido laurico, acidi grassi essenziali e vitamina E, dona alla pelle luminosità ed elasticità, nutrendola efficacemente dall’interno. Sedano: il sedano è salutare, si sa! Grazie alla presenza di vitamina K, poi, è anche un ottimo alleato della bellezza della pelle: ne stimola la microcircolazione e la idrata, donando elasticità e luminosità alla pelle. E ha anche pochissime calorie!

il sedano è salutare, si sa! Grazie alla presenza di vitamina K, poi, è anche un ottimo alleato della bellezza della pelle: ne stimola la microcircolazione e la idrata, donando elasticità e luminosità alla pelle. E ha anche pochissime calorie! Tè verde: un alleato dalle mille virtù, il tè verde svolge la sua azione disintossicante, purificante e drenante anche a favore della pelle, migliorandone l’aspetto. Inoltre il tè verde è anche un potente antiossidante e, in quanto tale, contrasta gli effetti dell’invecchiamento e i segni del tempo sulla cute.

Cosa mangiare per avere una bella pelle

Dopo l’idratazione si passa alla purificazione. Come alcuni cibi possono contribuire a formare imperfezioni sulla pelle (pensate ai latticini e alla cioccolata!), così altri ci aiutano a purificarla e tenerla pulita. Eccone tre che svolgono proprio questa funzione:

Continua a leggere

Continua a leggere

peperoni rossi: ottimi alleati contro l’acne e gli altri inestetismi cutanei, stimolano la microcircolazione e l’irrorazione dei tessuti, pelle compresa. I peperoni rossi, inoltre, sono ricchi di sostanze benefiche, come vitamine, B e C6, fibre e carotenoidi.

ottimi alleati contro l’acne e gli altri inestetismi cutanei, stimolano la microcircolazione e l’irrorazione dei tessuti, pelle compresa. I peperoni rossi, inoltre, sono ricchi di sostanze benefiche, come vitamine, B e C6, fibre e carotenoidi. Salmone: il salmone, garantendo un buon apporto di vitamina D e di Omega 3, è un ottimo alleato per la pelle, prezioso per contrastare la comparsa di acne e altre imperfezioni.

il salmone, garantendo un buon apporto di vitamina D e di Omega 3, è un ottimo alleato per la pelle, prezioso per contrastare la comparsa di acne e altre imperfezioni. Papaya: poche, anzi pochissime, calorie per un frutto ricco di gusto, dall’elevato contenuto di sostanze preziose, come le vitamine e gli antiossidanti, che esplica anche un’azione idratante e antiossidante, utile per combattere la comparsa dell’acne.

Scopri anche i 10 segreti per rigenerare la pelle di notte

Dieta per la pelle

E infine cosa mangiare quotidianamente per conservare una pelle tonica, luminosa e prontissima ad abbronzarsi? Dopo gli step di idratazione e purificazione scopriamo insieme come mantenere i risultati ottenuti, con quattro cibi per migliorare la pelle e mantenerla perfetta:

cioccolato fondente: il cacao, contenuto nel cioccolato fondente, si rivela un prezioso toccasana per la pelle, utile per prevenire la comparsa delle rughe e dei danni del sole.

il cacao, contenuto nel cioccolato fondente, si rivela un prezioso toccasana per la pelle, utile per prevenire la comparsa delle rughe e dei danni del sole. Spinaci: ortaggi che non dovrebbero mai mancare in tavola, grazie al loro abbondante contenuto di minerali, ferro, vitamine A-C-E e sostanze antiossidanti, utili per combattere l’azione dei radicali liberi.

ortaggi che non dovrebbero mai mancare in tavola, grazie al loro abbondante contenuto di minerali, ferro, vitamine A-C-E e sostanze antiossidanti, utili per combattere l’azione dei radicali liberi. Semi: semi? Suona strano, ma numerose tipologie di semi commestibili, da quelli di Chia più raffinati, fino a quelli più conosciuti e facilmente reperibili di girasole e di zucca, assicurano un po’ di bellezza e benessere extra alla pelle. In particolare, i semi di girasole e di zucca contengono selenio, vitamina E, magnesio e proteine, perfetti per donare luce e tono alla cute

semi? Suona strano, ma numerose tipologie di semi commestibili, da quelli di Chia più raffinati, fino a quelli più conosciuti e facilmente reperibili di girasole e di zucca, assicurano un po’ di bellezza e benessere extra alla pelle. In particolare, i semi di girasole e di zucca contengono selenio, vitamina E, magnesio e proteine, perfetti per donare luce e tono alla cute Carote: una miniera di betacarotene, in particolare, e di vitamine, in generale, le carote sono ottime alleate della salute della pelle, ma anche della sua luminosità ed elasticità. Mangiate tante carote per assicurarvi un’abbronzatura uniforme e duratura!

Leggi anche i 10 consigli di bellezza di cui non potrai mai più fare a meno!

Continua a leggere