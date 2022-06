I vestiti must have dell’estate sono a pois

È uno dei pattern più classici della moda, un vero must degli anni ’40 e ’50 che quest’estate torna a far parlare di sé piazzandosi tra le prime posizioni delle tendenze di stagione. Stiamo parlando del pois e del fascino pin up che ci conquisterà in un batter d’occhio!

Grandi, piccoli, colorati o dalle forme particolari: i pois che ci fanno innamorare non sono affatto scontati e li vedremo su vestiti primavera-estate ma anche sugli accessori.

Polka dot e il fascino intramontabile delle pin up (in versione moderna)

Perfetto sia per il look da giorno che per essere eleganti e raffinate anche di sera, l’abito a pois è un vero passpartout perché rende gli abbinamenti facili ma d’effetto.

Foto Zara

Se le nostre nonne ci vedessero! Prendiamo ispirazione da loro e rendiamo protagonista questa allure vintage che si sprigiona dai polka dots: via libera a foulard, fasce per capelli e micro bag che andranno a comporre il nostro look.

Ma anche a rivisitazioni assolutamente contemporanee di questo pattern classico. Tra contrasti di colore e grandezze smisurate dei pois, quello che indosseremo lascerà tutti di stucco!

Foto Dolce & Gabbana

Che siano midi o lunghi, vaporosi o aderenti, i vestiti a pois modellano la nostra silhouette in modo incredibile e ci lasciano libere di esprimere tutta la frizzantezza del nostro carattere. Non male, vero?