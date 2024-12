Il rosso è il colore del Natale, ecco le decorazioni più belle per la tua nail art

Se non sai come fare la manicure in vista delle feste, prova le unghie rosse natalizie: ecco le decorazioni più belle tra cui scegliere!

Non è Natale senza le unghie rosse, quali sono le decorazioni con cui sbizzarrirsi per questi giorni di festa? Il mese più magico dell’anno è finalmente arrivato, se hai intenzione di optare per una nail art a tema natalizio, sappi che con il rosso vai sul sicuro.

Oltre ad essere perfetto per Natale, il rosso è anche una tonalità di tendenza per l’inverno. Quindi queste unghie rosse e le decorazioni varie potrai sfoggiarle anche nei primi mesi dell’anno nuovo.

Scopri le decorazioni più belle del momento per un mese all’insegna dell’eleganza e della brillantezza!

Unghie rosse, le decorazioni più belle da cui prendere ispirazione

Innanzitutto è importante capire che il rosso più in voga della stagione è il rosso borgogna. Elegante e raffinato, da sfoggiare sia nella versione lucida che in quella opaca, il borgogna è un colore di tendenza fino alla prossima primavera.

Se ami questo tipo di sfumatura, potresti anche trovare la giusta ispirazione nell’articolo dedicato alla nail art bordeaux, un’altra nuance molto amata dell’autunno che si conquista un posto anche tra i trend invernali.

Se desideri delle decorazioni sulle tue unghie rosse, indipendentemente dalla sfumatura scelta, potresti optare per il contrasto con il dorato, abbinamento ideale per le feste di Natale. Le unghie dorate sono perfette per il mese di dicembre, quindi utilizza il glitter dorato per decorare solo qualche unghia e il risultato sarà strepitoso.

Molto bello anche il french manicure rosso con una leggera lunetta glitterata, altrimenti opta per delle decorazioni bianche per realizzare dei fiocchi di neve e l’effetto del classico bastoncino di zucchero rosso e bianco, simbolo del Natale.

Con la punta di un pennello sottile prendi un gel argentato e realizza sulle tue unghie un fiocco come un pacco regalo pronto da scartare. L’effetto finale ti lascerà senza parole! Un nail art semplice ma decisamente d’effetto.

Il tartan è una delle tendenze dell’autunno inverno, in perfetto stile british core per chi ama l’eleganza e la classe da sfoggiare in ogni occasione. Se sei alla ricerca di unghie semplici ma di tendenza, ecco che con il rosso puoi dar vita ad una fantasia che ricorda il tartan declinato sui capi d’abbigliamento più in voga.

Aggiungi degli strass alla tua nail art come brillantini, piccoli diamanti e fiocchi in vista, con l’arrivo delle feste di Natale ti puoi sbizzarrire con mille decorazioni differenti, una più bella dell’altra!