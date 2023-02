Frasi d’amore in spagnolo con traduzione: le più belle da dedicare

Se volete scrivere al vostro partner una piccola dedica romantica in un bigliettino o volete fargli sapere che state pensando a lui inviandogli un sms romantico, potete ricorrere alle frasi d’amore in spagnolo come ad esempio gli aforismi scritti dal Dalai Lama.

Poeti come Federico Garcìa Lorca, Pablo Neruda, Luis Cernuda hanno avuto il dono, splendido, di saper tramutare sentimenti universali in versi, con risultati che sfiorano livelli di poesia incantevoli. Sonetti, odi, aforismi, a tutto si può attingere quando si vuole suggellare un momento importante o, quando si vuole dimostrare, in modo di certo non banale, tutto il proprio amore con una poesia romantica. Ecco allora le frasi dolci in spagnolo più belle per una dedica romantica con tanto di traduzione!

Frasi dolci per lui in spagnolo

Quando si tratta di spiegare il sentimento, l’amore che lega un uomo e una donna, Neruda ha avuto una sensibilità unica nello scrivere questi versi, descrivendo un animo impregnato totalmente dell’essenza dell’amore per la donna. Oltre a lui, vi proponiamo anche altri frasi dal tocco romantico perfette da dedicare al vostro lui per il buongiorno o per la buonanotte.

frasi d’amore in spagnolo | Foto Pinterest

Quítame el pan si quieres quítame el aire, pero no me quites tu risa. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de planta que te nace.

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’ aria, ma non togliermi il tuo sorriso. Non togliermi la rosa, la lancia che sgrani, l’ acqua che d’ improvviso scoppia nella tua gioia, la repentina onda d’ argento che ti nasce.

Mi piaci quando taci perché sei come assente, e mi ascolti da lontano, e la mia voce non ti tocca. Sembra che si siano dileguati i tuoi occhi e che un bacio ti abbia chiuso la bocca).

Il vero amore non si riconosce per ciò che chiede, ma per ciò che offre.

Niente dura per sempre, quindi voglio che tu sia il mio niente.

L’anima che può parlare con gli occhi, può anche baciarsi con gli occhi.

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.

Se un giorno non avrai voglia di parlare con nessuno, chiamami. Staremo in silenzio.

Il primo bacio non si dà con la bocca, ma con gli occhi.

L’amore non è cercato, l’amore è trovato e ti ho trovato. Ti amo!

Non credo nei posti preferiti. Lo sono tutti, se sono con te.

Frasi dolci per lei in spagnolo

Lo spagnolo e le sue frasi d’amore hanno il fascino del suono, se dedicate e lette in madrelingua. Lo spagnolo è sensuale, è avvolgente, ma come alternativa è possibile anche attingere a frasi d’amore in francese altrettanto romantiche da dedicare, l’importante è che vengano utilizzate per stupire e per incantare.