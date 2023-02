Frasi in francese, d’amore e corte: le citazioni più belle

Se volete scrivere una dedica davvero speciale, scegliete tra le migliori frasi d’amore in francese quella che fa per voi. Sarà perfetta soprattutto per le coppie che sono state a Parigi e si sono innamorate di questa città, ma anche per tutte le altre, perché il francese ha un suono dolce e elegante che rende subito più belle tutte le citazioni di grandi poeti.

Alcune delle frasi d’amore che abbiamo raccolto sono tratte da poesie famose e conoscerle può essere utile per non rimanere mai a corto di idee quando si tratta di celebrare anniversari, compleanni e altre ricorrenze.

Frasi d’amore in francese: i poeti maledetti

La grandezza della poesia è racchiusa nella mescolanza perfetta di parole che hanno il pregio (e il mistero) di adattarsi a ogni epoca, ma soprattutto la bellezza di descrivere stati d’animo ed emozioni in modo universale.

Ed è proprio tra la vasta produzione letteraria dei poeti francesi come Verlaine, che fu il primo a etichettare sé stesso e i suoi colleghi come Les Poètes Maudits per quel modo ribelle, non convenzionale e anche lesionista di vivere la vita, che è possibile scartabellare per scovare qualche perla, qualche aforisma in cui riconoscersi per farlo proprio e dedicarlo a chi si ama di più.

Frasi d’amore: Jaques Prévert

Il poeta e sceneggiatore francese è considerato un vero e proprio baluardo per la celebrazione dell’amore in versi, per cui se avete intenzione di conquistare qualcuno o se, ancora meglio, volete suggellare e rafforzare il vostro ricordo, niente di meglio che attingere alle sue citazioni in francese:

Ecco una delle frasi d’amore in francese più belle tratta da “Cet Amour”, seguita dalla traduzione in italiano:

Cet Amour / “(…) Cet amour tout entier / Si vivant encore / Et tout ensoleillé / C’est le tien / C’est le mien (…)”

Questo amore / “(…) Questo amore tutto intero / Ancora così vivo / E tutto soleggiato / È tuo / È mio (…)”

oppure, sempre da “Cet Amour”:

” (…) Notre amour reste là / Têtu comme une bourrique / Vivant comme le désir (…)”

” (…) Il nostro amore è là / Testardo come un asino / Vivo come il desiderio (…)”

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit

La première pour voir ton visage tout entier

La seconde pour voir tes yeux

La dernière pour voir ta bouche

Et l’obscurité tout entière pour me rappeler tout cela

En te serrant dans mes bras.

Tre fiammiferi uno ad uno accesi nella notte

Il primo per vedere il tuo viso tutto intero

Il secondo per vedere i tuoi occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E l’oscurità intera per ricordarmi tutto questo

Stringendoti fra le mie braccia.

Frasi d’amore in francese: Paul Verlaine

Il maestro e la sua poesia sono perfetti per frasi romantiche speciali. Concreti e sinceri, di seguito lapidari aforismi per esprimere tutta la dolcezza dell’amore di coppia.

Baiser / Bacio

Baiser! rose trémière au jardin des caresses! / “Bacio! malvarosa al giardino delle carezze! “

La dura prova è ormai alla fine

” (…) Tout mon être et tout mon amour acclament le bienheureux jour Où, seul rêve et seule pensée, Me reviendra la fiancée! / ” (…) tutto il mio essere e il mio amore acclamano il giorno felice in cui, unico sogno, unico pensiero, ritornerà da me la fidanzata (…)”

" (…) Tout mon être et tout mon amour acclament le bienheureux jour Où, seul rêve et seule pensée, Me reviendra la fiancée! / " (…) tutto il mio essere e il mio amore acclamano il giorno felice in cui, unico sogno, unico pensiero, ritornerà da me la fidanzata (…)"

” (…) Et je tremble, pardonnez-moi D’aussi franchement vous le dire, À penser qu’un mot, un sourire De vous est désormais ma loi (…) / ” (…) Io tremo – e tu perdona la mia estrema franchezza – se penso che un sorriso, una parola da parte tua son legge ormai per me (…)”

Frasi d’amore in francese: Charles Baudelaire

Il poeta, con la sua poetica moderna, ma al tempo stesso sensibile, dolce e carica di emotività, può essere un ottimo spunto per frasi da adattare a situazioni anche più generiche. Se state scrivendo una lettera d’amore, da queste frasi potete sicuramente trarre la giusta ispirazione…

La beauté / La bellezza

“ (…) Car j’ai, pour fasciner ces dociles amants, / De purs miroirs qui font toutes choses plus belles: / Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles! (…)” / ” (…) ché ho, per incantare questi docili amanti, / specchi puri che fanno più bella ogni realtà: gli occhi, i miei grandi occhi di eterne chiarità! (…)

Hymne à la beauté /Inno alla bellezza

” (…) Tu contiens dans ton œil le couchant et l’aurore (…)” / ” (…) Contieni nel tuo occhio il tramonto e l’aurora (…)

Sed non satiata / Sed non satiata

” (…) Par ces deux grands yeux noirs, soupiraux de ton âme (…)” / ” (…) Da quei grandi occhi neri, spiragli dell’anima (…)”

Le balcon / Il Balcone

” (…) Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées ! Que l’espace est profond ! que le cœur est puissant ! En me penchant vers toi, reine des adorées, Je croyais respirer le parfum de ton sang…” / ” (…) Che belli sono i soli nelle calde serate! Com’è fondo lo spazio! Com’è potente il cuore! Piegandomi su di te, regina delle adorate, credevo di respirar del tuo sangue l’odore (…)

da L'homme et la mer

“Homme libre, toujours tu chériras la mer! La mer est ton miroir; tu contemples ton âme. Dans le déroulement infini de sa lame, Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer…” / Uomo libero, sempre amerai il mare! È il tuo specchio il mare: ti contempli l’anima nell’infinito muoversi della sua lama. E il tuo spirito non è abisso meno amaro… (Charles Baudelaire)

"Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets: Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes; O mer, nul ne connaît tes richesses intimes, Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets!" …Siete discreti entrambi, entrambi tenebrosi: inesplorato, uomo, il fondo dei tuoi abissi, sconosciute, mare, le tue ricchezze intime, tanto gelosamente custodite i segreti! (Charles Baudelaire)

“Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets: Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes; O mer, nul ne connaît tes richesses intimes, Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets!” …Siete discreti entrambi, entrambi tenebrosi: inesplorato, uomo, il fondo dei tuoi abissi, sconosciute, mare, le tue ricchezze intime, tanto gelosamente custodite i segreti! (Charles Baudelaire)

Frasi d’amore in francese: Arthur Rimbaud

Come Baudelarie, Rimbaud canta le sensazioni più svariate, inni alla vita e al futuro, in simbiosi con la natura. Ecco gli aforismi in francese da tatuare o da dedicare più belle, tratte dalle sue opere.

Sensation / Sensazione

“Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, Picoté par les blés, fouler l’herbe menue (…) Je ne parlerai pas, je ne penserai rien: Mais l’amour infini me montera dans l’âme (…)” / “Le sere azzurre d’estate, andrò per i sentieri, Punzecchiato dal grano, a calpestare erba fina (…) Non parlerò, non penserò a niente: Ma l’amore infinito mi salirà nell’anima (…)”

"Ce n'est rien ! j'y suis ! j'y suis toujours." / "Non è niente! sono qui! sono sempre qui."

Ophélie / Ofelia

“Que ton coeur écoutait le chant de la Nature Dans les plaintes de l’arbre et les soupirs des nuits (…) / “Il tuo cuore ascoltava il canto della natura Nei gemiti dell’albero e nei sospiri della notte (…)”

Aforismi in francese

Ed ecco una selezione di frasi in francese belle da dedicare o da usare per conquistare una ragazza!

frasi d’amore in francese | Foto Pinterest