Scrivere una lettera d’amore: ecco i modi per conquistare

Scrivere una lettera d’amore è un gesto molto romantico, perfetto per chi vuole conquistare e per chi vuole esprimere i propri sentimenti ma non ha il coraggio di farlo a voce. Una donna, ma anche un uomo, che riceve una lettera d’amore, non potrà rimanere indifferente a questa dichiarazione; ci sono segnali che indicano che hai trovato il partner giusto. Potete usare anche delle frasi famose e ad effetto per chiudere la vostra lettera che, ovviamente, dovranno essere inerenti al sentimento che volete esprimere.

Ricevere poi una busta sigillata, in questa era di email e sms è una sorpresa davvero bella e inaspettata. Ovviamente non esiste una scaletta valida per tutti quando si vuole scrivere una lettera d’amore e molto dipenderà da quello che vogliamo dire. Se la nostra intenzione è quella di dichiarare i vostri sentimenti per la prima volta non girate tanto intorno al punto: ditelo e basta, e se fosse di un amico? Come dire al tuo amico che ti sei innamorata di lui… beh, una lettera è anche un modo per essere sinceri e non giocare con le parole.

Se invece volete scrivere una lettera al vostro fidanzato per ringrazialo della vostra bellissima storia potrete ricordare i momenti più significanti e importanti che avete vissuto insieme. Evitate però di essere troppo sdolcinate e, se necessario, fatevi anche una scaletta per non dimenticare tutto quello che volete esprimere e dare ala vostra lettera un filo logico.

Le frasi più belle per scrivere una lettera romantica

«L’amore guarda non con gli occhi ma con l’anima.»

(W. Shakespeare)

«Qualunque cosa distrugga la libertà non è amore.

Deve trattarsi di altro, perché amore e libertà vanno a braccetto,

sono due ali dello stesso gabbiano.»

(Osho)

«L’amore è sempre nuovo.

Non importa che amiamo una, due, dieci volte nella vita:

ci troviamo sempre davanti a una situazione che non conosciamo.»

(P. Coelho)

«Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa sente sé stessa e percepisce la propria vita.»

(H. Hesse)

«L’amore non deve implorare e nemmeno pretendere, l’amore deve avere la forza di diventare certezza dentro di sé.»

(H. Hesse)

«L’amore non si vede in un luogo e non si cerca con gli occhi del corpo. Non si odono le sue parole e quando viene a te non si odono i suoi passi.»

(S. Agostino)

«Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno.»

(E. Verhaeren)

«E’ preferibile l’aver amato e aver perduto l’amore, al non aver amato affatto.»

(L. Tennyson)

«Chiunque voglia imparare l’amore, resta sempre uno scolaro.» (T. Bernhard)

«Quando si ama non vi è nulla di meglio che dare sempre, tutto, la propria vita, il proprio pensiero, il proprio corpo, tutto quel che si possiede; sentire quel che si dà; mettere tutto in gioco e poter dare sempre di più.»

(G. de Maupassant)