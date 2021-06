Il mondo beauty si evolve e propone tecniche sempre più interessanti, una di queste è sicuramente il trucco semipermanente, un trattamento che permette di avere un make up permanente e duraturo sul nostro viso. Come tutti i trattamenti anche il trucco semipermanente ha i suoi pro e i suoi contro, alla base c’è sicuramente il nostro buon senso e la competenza del centro a cui ci si rivolge. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul trucco semipermanente.

Trucco semipermanente: cos’è?

Il trucco semipermanente è una dermopigmentazione, in pratica si spinge nel derma una preparazione di colorante sterile fatta di pigmenti bioriassorbibili. Questo tipo di trucco si può fare nelle labbra, negli occhi e anche al seno, ogni trattamento va fatto in base alla persona ed è sconsigliabile ricorrere ai modelli prestabiliti. Il trucco semipermanente si può effettuare in tutti i centri estetici abilitati, accertatevi che ci sia la massima attenzione per la pulizia per scongiurare infezioni e infiammazioni.

Il trattamento va eseguito in due sedute tra le quali passano mediamente 50 giorni. Nel caso in cui il trucco non dovesse di vostro gradimento avete due opzioni: aspettare che i pigmenti vengano riassorbiti (minimo tre anni) oppure toglierlo con il laser.

Tatuaggio semipermanente alle sopracciglia

Il trattamento sulle sopracciglia è quello meno invasivo e più interessante, se fatto bene risulta molto naturale e può essere utile nei casi di alopecia, diradamento sopracciliare, albinismo, cicatrici e asimmetrie. Sono tante le ragazze e le donne che hanno deciso di rivolgersi ai centri estetici per ricorrere al microblading, ovvero il tatuaggio pelo a pelo a effetto naturale. Ideale per dare alle proprie sopracciglia una forma diversa e per ottenere un effetto più intenso ed esteticamente molto più bello da vedere.

Trucco semipermanente occhi

Il trucco semipermanente agli occhi si può fare per ridisegnare le sopracciglia ma anche per applicare una matita o un eyeliner definitivo. Per il make up agli occhi è importante fare molta attenzione al tipo di effetto desiderato, perché un pigmento troppo accentuato potrebbe spegnere lo sguardo piuttosto che ingrandire l’occhio. Lasciate sempre che sia l’esperta a suggerirvi il migliore trattamento in base alle vostre richieste e al vostro viso!

Trucco labbra semipermanente

Il trucco semipermanente alle labbra è molto gettonato tra le donne, è utile per rimpolpare ma anche per ridisegnare i contorni in casi di asimmetrie. Può durare fino a 5 anni, la tecnica utilizzata per il tatuaggio alle labbra è simile a quella utilizzata per il microblading.

Quanto costa il trucco semipermanente?

I prezzi sono abbastanza alti, si va dai 400 ai 1000 euro in base alla zona da trattare, e dato che sono interventi delicati è bene diffidare dai prezzi troppo sotto la media. Ogni trattamento, quindi, ha un costo che può variare in base a diversi fattori.